「なんてイケメン」「オーラがハンパない」「キッズ相手に…」日本代表FW中村敬斗が旅行ショット披露
スタッド・ランス(フランス2部)の日本代表FW中村敬斗が28日に自身のインスタグラム(@nakamura.keito)を更新し、イタリア旅行を報告した。
オフ中の中村は「イタリアの冬の旅行 パスタが多すぎて、時間が足りない」と綴り、写真や動画を掲載。私服姿で観光地をめぐりながらパスタやリゾットを楽しむ姿、子どもとサッカーをする様子などが収められている。
コメント欄では「なんてイケメンなんだろうか」「男前すぎーー!!」「やば」「かっこよすぎなんですけれども」「パスタ食べてる写真かわいい!」「シンプルなコーデなのに…オーラがハンパないです」「オシャレだしかっこいいしこの世の賞賛の言葉を全て並べても足りない」「キッズ相手に楽しそうだしなにより上手すぎます」「笑顔が素敵ですね!」「楽しそうなオフの投稿 ありがとうございます」といった声が上がった。
中村はスタッド・ランスが1部から降格した今季、序盤戦こそベンチ外が続いたが、復帰後12試合連続で出場し、7ゴール2アシストを記録。チームは現在、プレーオフ圏内の5位に位置している。
