この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2025年12月】預金　金利ランキング　ネット銀行編」と題した動画を公開。2025年12月時点のネット銀行における預金金利の最新ランキングを紹介し、各行の金利競争が激化している現状を解説した。

動画では、「普通預金」「1年もの定期預金」「1年未満の定期預金」の3つのカテゴリで金利を比較。特に普通預金の金利上昇が著しく、ランキング上位の銀行では大幅な金利改定が行われている。

普通預金部門では、「あおぞら銀行」が前回から0.25%アップの年0.75%で1位を獲得。2位には「島根銀行（スマートフォン支店）」が0.70%、3位には「auじぶん銀行」がプレミアムステージ適用で0.65%と続いた。動画では、これらの金利はいずれも2026年の1月から2月にかけて適用予定であると補足している。

1年もの定期預金（新規ユーザー向け）では、「あおぞら銀行」が新キャンペーン「BANK The Gift スペシャル定期」で年1.25%という高金利を提示し、トップに躍り出た。ただし、このキャンペーンは募集総額500億円に達した時点で早期終了する可能性があるため注意が必要だ。

さらに、1年未満の定期預金では、「SBI新生銀行」の「SBIハイパー預金」が最大で年5.0%という驚異的な金利を提示し、1位となった。これは、預金残高総額に応じて金利が最大10倍になるキャンペーンによるもので、今後の動向が注目される。

今回のランキングからは、ネット銀行間の顧客獲得競争が金利に大きく反映されていることがうかがえる。特に普通預金の金利が定期預金に迫る勢いを見せており、資金の預け先を検討する上で新たな視点が求められる。金利だけでなく、預入上限額やキャンペーンの適用条件などを総合的に比較し、自身の資産計画に最適な銀行を選ぶことが重要である。

YouTubeの動画内容

00:33

【普通預金】ネット銀行金利ランキング
01:49

注目！あおぞら銀行の金利改定詳細
04:35

【1年もの定期】ネット銀行金利ランキング
10:39

【1年未満】ネット銀行金利ランキング
11:07

衝撃の金利5.0%！SBI新生銀行のキャンペーン解説

2025年12月からのポイ活ルール変更を徹底解説！VポイントPayは還元率UP、三井住友カード・セゾンカードは特典改悪に注意

2025年12月からのポイ活ルール変更を徹底解説！VポイントPayは還元率UP、三井住友カード・セゾンカードは特典改悪に注意

 知らなきゃ損？auじぶん銀行で年間5,160ptを"タダ取り"する方法。新規開設で11,000円のチャンスも

知らなきゃ損？auじぶん銀行で年間5,160ptを"タダ取り"する方法。新規開設で11,000円のチャンスも

 意外と知らない「銀行ポイ活」の極意。第一生命NEOBANKで年間12,480ポイントを稼ぐための4つのサービス

意外と知らない「銀行ポイ活」の極意。第一生命NEOBANKで年間12,480ポイントを稼ぐための4つのサービス
ポイ活投資チャンネル

ポイ活投資チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 1.78万人 623 本の動画
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。
