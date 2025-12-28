¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È vs ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È vs ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È 142 - 116 ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º
¡¡NBA¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥ÈÂÐ¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤¬¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬¥êー¥É¤·29-28¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¡¦¥Ú¥¤¥µー¥º¤¬µÕÅ¾¤·59-60¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬µÕÅ¾¤·98-94¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó142-116¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-28 12:55:07 ¹¹¿·