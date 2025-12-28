J2¢ª³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡Ä¡×¡¡º£µ¨Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î°ïºà¡ÄÈôÌö¤ò¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ¡Ö5Âç¥ê¡¼¥°¹Ô¤Ã¤Æ¡×
¿å¸Í¤ÎMFã·Æ£½ÓÊå¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¡¦½àÈ÷¤Ø
¡¡J2¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï12·î28Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëMFã·Æ£½ÓÊå¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¸ò¾Ä¤ª¤è¤Ó½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡20ºÐ¤Îã·Æ£¤Ï¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¿å¸Í¤Ë²ÃÆþ¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ8ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂåÉ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¼çÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿ã·Æ£¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹U-23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¤ºÍÇ½¤¬³¤¤òÅÏ¤ë½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤£¡ª¡©¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¡Ä¡×¡Ö5Âç¥ê¡¼¥°¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¡Öº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ì¡×¡Ö°ïºà¤Ç¤¹¡×¡ÖÍè¤¿¤«¡Ä¡ª¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤±¤É´èÄ¥¤ì¡ª¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë