¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÊ¥¾åÎ´Íª¡ÛÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤ÎÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï£²£¶Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÁí³ÛÌó£±£±£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±Ãû£·£°£°£°²¯±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂæÏÑ¸þ¤±Éð´ïÇäµÑ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î·³¼û´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¶¯¤¯È¿ÂÐ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»Ã´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉð´ïÇäµÑ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâË¡¤Î¡ÖÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡×¤¬Äê¤á¤¿Ä¹Ç¯¤ÎÀ¯ºö¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»öÅª¡¢³°¸òÅª¡¢·ÐºÑÅª°µÎÏ¤ò¤ä¤á¡¢ÂæÏÑ¤ÈÍ°ÕµÁ¤ÊÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÊÆËÉ±Ò»º¶ÈÂç¼ê¤Ê¤É£²£°¼Ò¤È´ØÏ¢´ë¶È¤Î´´Éô£±£°¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î»ñ»ºÅà·ë¤äÆþ¹ñ¶Ø»ß¤ÎÀ©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£