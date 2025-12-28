株式会社リンクス（東京都港区）は、このほど「夫婦の営み」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、約7割が、セックスレスが原因で喧嘩をしても「夫婦仲に変化はなかった」と回答しました。では、「セックスレスによって離婚を考えた」人はどのくらいいるのでしょうか。



【男女別のグラフ】セックスレスが原因で離婚を考えましたか？（調査結果を見る）

調査は、同社が運営する既婚者向けマッチングアプリ『既婚者クラブ』の20〜59歳のユーザーのうち、夫婦の営みがなく、性欲解消方法で「浮気・不倫」を選択し、「レス原因で喧嘩経験あり」と回答した男女70人（男性54人、女性16人）を対象として、2025年3月にインターネットで実施されました。



まず、「セックスレスが原因で喧嘩をした結果」を尋ねたところ、男女いずれも「平行線のまま」（男性41.38％、女性42.86％）が最多となった一方で、男性は「自分が折れる形になった」（同31.03％、同14.29％）、女性は「相手が折れる形になった」（同5.17％、同19.05％）が多くなり、セックスへの期待値が高い夫側が折れ、性への興味が薄れている妻側の意見が通る構図が読み取れました。



また、「喧嘩後の夫婦仲」については、「特に何も変わらなかった」（69％）がダントツとなった一方で、「心のつかえが取れた」「話せて気持ちが楽になった」という声もあり、関係が変わらなくても“話すこと“が重要だったとする姿勢が目立ちました。



では、セックスレスが原因で「離婚」を考えたことはあるのでしょうか。



調査の結果、「離婚を考えた」と答えた割合は、男性が62.07％、女性が40.47％。そのうち、男性では「離婚したい」（男性22.41％、女性7.14％）と考える割合が女性の約3倍に。



一方、「離婚は考えたことがない」（男性37.93％、女性59.52％）と答えた割合は女性のほうが多く、セックスを「関係の象徴」と捉える男性と、「生活の一部」と捉える女性のギャップが、最終的な行動の差にもつながっている様子がうかがえました。