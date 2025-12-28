ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹°ÜÀÒ´Ö¶á¡¡¸ò¾Ä¤ÏºÇ½ªÃÊ³¬¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö»Ä¤¹¼êÂ³¤¤Ï2¤Ä¤À¤±¡×
°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê°ÜÀÒ¤Ø
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ø°ÜÀÒ´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥É¥¤¥Ä»æ¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼¡¦¥â¥ë¥²¥ó¥Ý¥¹¥È¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡»Ä¤¹¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤È·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼êÂ³¤¤Î¤ß¤Ç¡¢º£Åß¤ÎÊä¶¯Âè1¹æ¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡26ºÐ¤Î°ÂÆ£¤Ïº£µ¨Ê¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤ÆJ1¥ê¡¼¥°¤Ë½éÄ©Àï¡£36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4ÆÀÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£²Æ¤ÎE-1Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤ë¤Ê¤É¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¿ë¤²¤¿¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÍèÇ¯1·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç²¤½£¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤â²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ÂÆ£¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï1·î1Æü¤«¤éÀµ¼°¤Ë³ÎÄê¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´°Î»¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤Î¾ã³²¤â¤Ê¤¤¡£º£ÅßºÇ½é¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ï·èÄê´Ö¶á¤Ç¡¢»Ä¤¹¼êÂ³¤¤Ï2¤Ä¤À¤±¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ò¾Ä¤Ï¤¹¤Ç¤ËºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¥Ñ¥¹¤·¡¢·ÀÌó½ñ¤Ø¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç°ÜÀÒ´°Î»¤Ë¤Ê¤ëÃÊ³¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ÜÀÒ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¡²¬¤È¤Î·ÀÌó¤¬1·îËö¤ÇËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥Õ¥ê¡¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê°ÜÀÒ¶â¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç16°Ì¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë°ÂÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë