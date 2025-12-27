ショート映画に特化した日本発の動画配信サービス「SAMANSA」をご存じでしょうか？

「映画を、自由化する。」をビジョンに掲げ、ショート映画という新たな市場創出に挑戦している株式会社SAMANSAの代表取締役/CEO、岩永祐一さんを直撃しました。

二つの気づきを得て創業

ーーSAMANSAを創業したのはなぜ？

岩永：私は、曽祖父が映画館の経営や配給事業に携わっていた影響から、幼少期より映画に親しんで育ちました。アメリカの映画学校へ留学し映画制作を学ぶ中で、現在の事業につながる二つの気づきを得たことが創業のきっかけとなっています。

まずは、クリエイターへの還元の仕組みです。ショート映画は映画祭で上映される機会はあるものの、収益化の手段が限られており、創り手が資金的に苦しい状況に置かれがちでした。ショート映画をビジネスとして成立させ、クリエイターに正当に利益が還元される仕組みをつくりたいと考えました。

もう一つは、現代のライフスタイルとの相性です。忙しい現代人にとって2時間の映画を観る時間を確保するのは難しい一方、ショート動画が日常的に楽しまれています。そうしたスキマ時間に、質の高いショート映画を楽しむ体験は、現代の生活スタイルに合致すると考えました。

「映画を、自由化する。」というビジョン

ーー「映画を、自由化する。」というビジョンにはどういった想いが込められているのか？

岩永：「映画を、自由化する。」というビジョンには、作り手と観客の双方を既存の枠組みから解き放つという決意が込められています。

まず、クリエイターに対しては「表現の自由」と「正当な対価」の提供です。世界中の才能が自身の表現方法で稼げる環境を作り、SAMANSAが新たな名作が生まれる源泉となることを目指しています。

そして、観客・ユーザーの皆さまへは「消費」からの解放です。映画は単なる消費対象ではなく「人生に影響を与えるもの」であるべきです。ロゴのモチーフである稲妻のように、短い時間で大きな感動を届けるショート映画を通じて、日常の中で世界中の多様な価値観に触れ、人生に希望を見出し、前向きさを取り戻していただきたいと考えています。

SAMANSAという名は映画『her』のパートナーOSに由来しますが、まさに皆さまの人生のパートナーとして、映画をより身近で、自由なライフスタイルの一部へと昇華させていきたいという想いを込めています。

月額490円で約5万人が加入

ーー月額490円という価格設定の根拠は？

岩永：長編映画に引けを取らない深みのある作品が観れるショート映画がまだ浸透していない日本でサービス提供をするにあたり、まずはショート映画を体験してほしいという想いがあり、他社サービスと比較して低い価格で設定しています。

ーー現在の契約者数は？

岩永：有料会員数は約5万人です。

ーー現在視聴可能なショート映画のタイトル数は？

岩永：500本以上です。

ーーショート映画とは何分程度のコンテンツ？

岩永：平均10〜20分程度の作品が多いです。基本的に30分以下となっており、短いもので1分台の作品もございます。

ーーSAMANSAのショート映画はショートドラマやショート動画と何が違う？

岩永：映画としての高い制作基準で作られており、短時間の視聴でも、まるで2時間の映画を観終えた後のような満足感と没入感が得られる点が特徴です。

また、単なるエンターテインメントにとどまらず、世界中の社会問題への気づきや深いメッセージ性を持った作品も多く取り揃えています。視聴する時間が「ただ消費される時間」ではなく、有意義な「体験」として心に残ること、またそれによって世界について考えるきっかけとなることも大きな魅力です。

SAMANSAではコンテンツチームが世界各国から集めた作品を月に数百本視聴し、良質な作品を厳選して配信している点も特徴です。各国の映画祭で評価された作品など、独自性の高いラインナップを楽しむことができます。

ーーありがとうございました。

人気タイトルを紹介

SAMANSAで人気となっているショート映画として、岩永さんは以下のタイトルを教えてくれました。

人生に一度のひとめぼれ

介護施設で、ルースに一目惚れをするアーサー。「人生は一度きり」と勇気を振り絞って、アーサーはルースに声をかける。果たしてアーサーはルースの心を射止めることができるのか？

恋愛に年齢は関係ない。13分映画「人生で一度のひとめぼれ」（YouTube）

https://youtu.be/IUIW0HmuMbY



ヒコットランドマーチ

舞台は山口県下関市彦島、通称ヒコットランド。ひょんなことから盗撮犯としてSNSで大炎上してしまい子供のように感情を爆発させる男と、個性豊かな登場人物達が繰り広げるコメディ作品。

ヒコットランドマーチ｜やってないのに、盗撮犯として炎上した男。感情大爆発の、孤独と裏切りのコメディショート映画（YouTube）

https://youtu.be/6jqonk3biaU



空いている部屋

生活苦で路上生活を余儀なくされていたアイザックは、盲目女性の家に忍び込み生活を始めることになる。だんだんと女性は家の異変と気配に気づいていくが、同時にお互い不思議な関係を構築していくこととなる…

【アカデミー賞候補】盲目女性の家に住む、ホームレスの男 | 18分映画「空いている部屋」（YouTube）

https://youtu.be/XQf9r2pLvWk



SAMANSA

https://lp.samansa.com/[リンク]

※画像提供：株式会社SAMANSA

(執筆者: 6PAC)