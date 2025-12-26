GUの「年末祭」がラストスパート！第2弾は万能コートやトレンドデニムなどが特別価格に。《31日まで》

GU（ジーユー）で、2025年12月31日まで開催している「年末祭」。

12月26日からスタートした第2弾も、会員・非会員問わず、すべての人が対象になっている期間限定価格の商品がたっぷり。

対象となるお得な冬服の一部を紹介します。

触り心地もシルエットも◎

●コージーメルトンバルマカーンコート（期間限定価格4990円）

包み込んでくれるようなゆったりシルエットのロングコートは、カジュアルにもきれいめにも、どんなコーディネートとも相性抜群。

肌触りもやわらかで着心地が良く、デイリーに使えます。

●パフニットクルーネックカーディガン（期間限定価格1490円）

やわらかくチクチクしにくい触り心地がなんとも魅力的な、ニットのカーディガン。シンプルなクルーネックとコンパクトなサイズ感で着回し力の高い、万能な一着です。

カラー展開も豊富なので、お気に入りの一色を見つけてみて。

●ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ（期間限定価格2990円）

保温機能付きの裏起毛素材を採用したパーカは、この冬のカジュアルコーデに外せません。

脇のサイドリブとスピンドルコードを無くすことで、シンプルかつ品とトレンド感のあるデザインになりました。

●バレルレッグジーンズ（期間限定価格2490円）

バレルレッグシルエットのジーンズは、コーデにさり気ないトレンド感と抜け感をプラス。

程よいハイライズや膝のダーツの位置にこだわることで、ゆったりとしているのにすっきりと見せてくれる一本です。

この他にも、レディース、メンズ、キッズアイテムまで、冬の毎日コーデを支えてくれる洋服が、いつも以上にコスパ良く買えるチャンス。

カラーやサイズが欠けているアイテムもあるので、気になる人は早めのチェックを。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）