GUの「年末祭」がラストスパート！第2弾は万能コートやトレンドデニムなどが特別価格に。《31日まで》
GU（ジーユー）で、2025年12月31日まで開催している「年末祭」。
12月26日からスタートした第2弾も、会員・非会員問わず、すべての人が対象になっている期間限定価格の商品がたっぷり。
対象となるお得な冬服の一部を紹介します。
触り心地もシルエットも◎
●コージーメルトンバルマカーンコート（期間限定価格4990円）
包み込んでくれるようなゆったりシルエットのロングコートは、カジュアルにもきれいめにも、どんなコーディネートとも相性抜群。
肌触りもやわらかで着心地が良く、デイリーに使えます。
●パフニットクルーネックカーディガン（期間限定価格1490円）
やわらかくチクチクしにくい触り心地がなんとも魅力的な、ニットのカーディガン。シンプルなクルーネックとコンパクトなサイズ感で着回し力の高い、万能な一着です。
カラー展開も豊富なので、お気に入りの一色を見つけてみて。
●ヘビーウェイトスウェットフルジップパーカ（期間限定価格2990円）
保温機能付きの裏起毛素材を採用したパーカは、この冬のカジュアルコーデに外せません。
脇のサイドリブとスピンドルコードを無くすことで、シンプルかつ品とトレンド感のあるデザインになりました。
●バレルレッグジーンズ（期間限定価格2490円）
バレルレッグシルエットのジーンズは、コーデにさり気ないトレンド感と抜け感をプラス。
程よいハイライズや膝のダーツの位置にこだわることで、ゆったりとしているのにすっきりと見せてくれる一本です。
この他にも、レディース、メンズ、キッズアイテムまで、冬の毎日コーデを支えてくれる洋服が、いつも以上にコスパ良く買えるチャンス。
カラーやサイズが欠けているアイテムもあるので、気になる人は早めのチェックを。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）