この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【絶対やめろ】7割の中小企業が赤字になるのは資金繰りが理由。会社が潰れる最悪の資金繰りについて徹底解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【絶対やめろ】7割の中小企業が赤字になるのは資金繰りが理由。会社が潰れる最悪の資金繰りについて徹底解説！」と題する動画を公開。1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの中小企業経営者が抱える資金繰りの悩みと、その根本的な解決策について解説した。



動画では、まず中小企業経営者約1,000人に行ったアンケート結果を基に、一般的な資金調達方法が紹介された。市ノ澤氏によると、1位は「金融機関からの借入（50%）」、2位は「経営者の自己資金（47%）」と、半数近くがこの2つの方法に頼っている実態が明らかになった。次いで「補助金・助成金（32%）」が3位にランクインしたが、市ノ澤氏はこれらを「資金調達方法と呼べるかというと、少し違う」と指摘する。



続いて、経営者が資金調達で実際に困っていることのランキングが示された。1位は「補助金・助成金の申請書類の作成（30%）」、2位は「金融機関の貸し渋り・打ち切り・貸し剥がし（22%）」、3位は「担保にできるものがない（22%）」という結果になった。



これらの悩みに対し、市ノ澤氏はそれぞれ解決策を提示。申請書類の作成については「プロに任せるべき」とし、社長は本業で利益を出すことに集中すべきだと語る。また、金融機関からの貸し渋りや担保不足といった問題の根本原因は、会社の魅力不足にあると断言。「資金調達に困っているということは、それだけ会社に魅力がないということ。お金を出す側の立場に立ってお金を出したいと思うような会社に成長しろ」と述べ、小手先のテクニックではなく、本業でしっかりと利益を出し、金融機関が安心して融資できるような健全な財務体質、すなわち「良い決算書」を作ることが王道であり、唯一の解決策だと強調した。



資金繰りの問題は、単なる資金調達の技術論ではなく、いかにして「金融機関が貸したい」と思える魅力的な会社を作るかという経営の本質に直結する。動画は、目先の資金繰りに追われる経営者に対し、事業の根幹を見つめ直す重要性を示唆する内容となっている。