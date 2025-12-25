この記事をまとめると ■豪雨や台風で駐車中のクルマが水没した場合は車両保険加入が補償のわかれ目となる ■車両保険では洪水や飛来物などの自然災害による損害が幅広く対象となる ■必要に応じた保険料と補償内容の見直しが重要だ

天候によって引き起こされた被害は自動車保険で補償されるが……

三重県四日市市の地下駐車場で、大雨の影響によりクルマが水没したニュースを覚えている人も多いでしょう。このような被害を受けたとき、加入している自動車保険で対応してもらうことができるのでしょうか。今回は、豪雨や台風など、天候の影響によりクルマが水没したり飛ばされたりしたときは、加入している自動車保険で補償してもらえるのかを解説します。

三重県四日市市の地下駐車場で発生した被害のように、駐車場に止めていたクルマが豪雨によって水没してしまった場合、自動車保険で補償される可能性が高いです。あえて「可能性が高い」と表現しているのは、加入しているプランによって補償されるかどうかが異なるためです。

具体的には、自動車保険のプランのひとつである「車両保険」に加入していれば、大雨や台風など天候による自然災害の被害は補償されます。しかし、「車両保険」に加入していなかった場合は、補償されません。

このように、プランによってクルマの水没被害が補償されるかが異なるため、地下駐車場にクルマを止めているオーナーや浸水しやすい場所に駐車している人は、自動車保険の見直しをして、車両保険に加入するかを考え、もしものときに補償されるのか確認しておくとよいでしょう。

自動車保険のプランのひとつである車両保険に加入していれば、三重県四日市市の地下駐車場で発生したような水没被害の補償がされます。そのほかにも、倒木でクルマが傷ついたり強風でクルマが飛ばされたりしたときにも車両保険で補償されます。

では、どのような場合に車両保険で保障されるのでしょうか。一般的な車両保険の保障範囲は以下のとおりです。

・クルマや自転車などとの接触

・歩行者や動物との接触

・火災や爆発

・盗難

・暴力行為や破壊行為

・台風、竜巻、洪水、高潮

・落書きやイタズラなど

・飛来物との接触（倒木なども含む）

・転落や横転

・電柱やガードレールなどとの接触

車両保険に加入していれば、上記の被害を受けたときに補償されます。ただし、保険を使って修理などをすると等級が下がり、翌年の保険料が高くなるため、保険で直すかどうかはよく考えましょう。

また、契約プランや条件などによって、車両保険の補償範囲が異なります。そのため、いま一度加入している自動車保険およびプランを見直し、もしものときの被害が補償されるか確認しておくとよいでしょう。

日本は、地震大国といわれています。しかし、一般的な自動車保険の車両保険では、「地震」、「噴火」、「津波」による被害は補償されません。加入するプランや条件によっては被害の一部を補償するという内容もありますが、地震などの自然災害までカバーする特約を付帯すると保険料が高くなります。

そのため、補償内容と保険料のバランスを見ながら、どのようなプランで契約するかを決めてください。

また、自動車保険の更新時期が近づいてきたときは、保険の内容を見直すチャンスです。更新時期が迫ってきたら、改めて車両保険に加入するか、契約内容が自分の状況・環境に合っているか、特約を付帯するかなど、慎重に検討しましょう。

近年、異常気象と言える大雨や洪水などが増えてきています。大切なクルマも守るためにも、自動車保険をはじめとする保険全般を見直し、もしものときのために備えておきましょう。