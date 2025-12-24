¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¡¢°ÛÎã¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî·èÄê¡¡¡È³¤¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
¡¡¸½ºß¡¢À¤³¦ÇÛ¿®Ãæ¤ÎNetflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡È¥ä¥ó¥¡¼Îø¥ê¥¢¡É¤¬¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÏÂÁõ»Ñ¡ÄÂÎ°é´Û¤Ç¸þ¤¹ç¤¦2¿Í
¡¡¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥ä¥ó¥¡¼ÃË½÷¤¬¡¢·ö²Þ¤âÎø¤âËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯º£ºî¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÏÃÂê¤Ë¡£ÇÛ¿®Ä¾¸å¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë½µ´ÖTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë½éÅÐ¾ì8°Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Á14Æü¡Ë¡¢ÆüËÜÈ¯¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëNetflix½µ´ÖTOP10¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¡ËÆþ¤ê¡¢¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³¤³°¤ÎSNS¤Ç¤â¡Ö¤³¤ó¤ÊÎø¥ê¥¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬µ¬³Ê³°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬µÞÁý¡£
ÆüËÜ¤Î¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É¤È¡ÈÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡É¤È¤¤¤¦Ì¤Æ§¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢°ÛÎã¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¶¯¹Ô·èÄê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤È¥Í¥ª¥ó´É¤¬¤®¤é¤Ä¤¯À¤³¦´Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî·èÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£Í¼¾Æ¤±¤ËÀ÷¤Þ¤ë³¤´ßÀþ¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÄö¤ò¿·¤¿¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ºîÉÊ¥í¥´¡£³¤ÊÕ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤ÎÎø¤È³ëÆ£¤¬¤É¤¦ÇúÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2À©ºî·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢ËÜºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎMEGUMI¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÁá¤¯·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÇÛ¿®¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡ÈÄ¶JAPAN¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡¢¿¼¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀ¸¤¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
