Áí³Û2²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¡ª¥°¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Öe-kakashi»ö¶È³ÈÂç¡×

AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÏÇÝ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öe-kakashi¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤ÓSBI¿·À¸´ë¶ÈÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁÈ¹ç¤È¡¢¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Åê»ñ°éÀ®³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤ê¡¢Áí³Û2²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤¬¿Ê¤à´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤È¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë½ÅÍ×¤Ê½Ð»ñ¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×
½Ð»ñÁí³Û¡§2²¯±ß
°ú¼õÀè¡§
¡¦¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡¦¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö1¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ê±¿±Ä¡§»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢SBI¿·À¸´ë¶ÈÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¡¦¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Åê»ñ°éÀ®³ô¼°²ñ¼Ò
»ñ¶â»ÈÅÓ¡§¡Öe-kakashi¡×¤Îµ»½Ñ¹âÅÙ²½¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«²ÃÂ®
¥°¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Öe-kakashi¡×¤Ï¡¢¤Û¾ì¤Ç¼ý½¸¤·¤¿´Ä¶¥Ç¡¼¥¿¤äµ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¡¢À¸°éµÏ¿¤òÅý¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢À¸»º¼Ô¤Ø¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦ºÏÇÝ»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÇÀ¶È¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ½è¤¬Æñ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ËÃ¼¤Ê¹â²¹¤ä¹ß±«ÊÑÆ°¤Ë¤è¤ëÉÔºî¤äÉÊ¼ÁÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿¢Êª²Ê³Ø¤ÎÃÎ¸«¤òÈ÷¤¨¤¿AI¤¬¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÍ½Â¬¡£
À¸»º¼Ô¤¬¡Öº£²¿¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ºÏÇÝÈ½ÃÇ¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð¸³¤È²Ê³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³Î¤«¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤È¼ÂÀÓ
¡Öe-kakashi¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºÏÇÝ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬Á°Ç¯Èæ1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ç¤ÏÈ¿¼ý¤¬1.3ÇÜ¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ç¤ÏÌÔ½ë²¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º´Ã¿å´ÉÍý¤Ë¤è¤ê1.9ÇÜ¡¢ÇÏÎë½ò¤Ç¤â1.4ÇÜ¤ÎÁý¼ý¤òµÏ¿¡£
ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦14¥«¹ñ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤ÊºîÊª¤ä´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤äÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¡¢À¸»º¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤¬´û¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·×Â¬µ¡´ï¤ä´Ä¶À©¸æÁõÃÖ¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ÆÆ³Æþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ÈÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏºîÊª¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ëÆÃÀ¤ò³Ø½¬¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤ÎAI¤Ê¤É¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸»º»ØÆ³¼Ô¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àµ¡Ç½¤Î³È½¼¡¢¿·¤¿¤ÊºîÊª¤äÃÏ°è¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤äJA¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ºÏÇÝ»ØÆ³¤äÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
·Ð¸³¤Ë¿¢Êª²Ê³Ø¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¶¦Â¸¤·¡¢Áê¸ß¤Ë¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑÆ°¤¹¤ë´Ä¶²¼¤Ç¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ¤³¦¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
½Ð»ñ´ë¶È¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
»°°æ½»Í§¥È¥é¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò GP¶ÈÌ³¥°¥ë¡¼¥× Åê»ñ¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È »³À¾ ½ã»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ì¼¡»º¶È¤Ç¤¢¤ëÇÀ¶È¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿©ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¤Ê»º¶È¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ÏÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤ÈÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½Åù¤ÎÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸Í¾å¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ª»Ç¤¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÇÀ²È¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÇÀ²È¤Î²ÝÂê²ò·èµÚ¤Ó½êÆÀ¥¢¥Ã¥×¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇÀ¶È¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¡¢Åê»ñ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È¶¦¤ËÇÀ¶È¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥°¥ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Åê»ñ°éÀ®³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ËÙÉô ¶³Æó»á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶È¤ÏÃ´¤¤¼ê¤Î¸º¾¯¤äµ¤¸õÊÑÆ°ÅùÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î·Ð¸³¤È½ÏÎý¤Îµ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯ÇÀ¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÏÇÝ´Ä¶¤äÀ¸»º¼ÂÀÓÅù¤Î¥Ç¡¼¥¿³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¡Öe-kakashi¡×¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤«¤éÊ¬ÀÏ¡¢ºÏÇÝ¥¢¥·¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÆÃ¿§¤¬¤¢¤ê¡¢·Ð¸³¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤ÎÀ¸»º¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¼ýÎÌÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¿©¤ÈÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Åê»ñ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¡Öe-kakashi¡×¤Î¹ñÆâÀ¸»º¸½¾ì¤Ø¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
