¤É¤ì¤À¤±ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤ò1Ëü¼Ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤éÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤·Ð±Ä³Ø¡×¤¬¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¤ò1Ëü¼Ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤éÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£À¤´Ö¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤¬2´üÏ¢Â³¤Ç¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤òµó¤²¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÁªÄê¥ß¥¹¡×¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë»Ô¥Îß·æÆ»á¤Ï¡¢Àä¹¥Ä´¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤¬¡Ö¼Â¤Ï2´üÏ¢Â³¤Ç¸º±×¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎºÇ¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÁªÄê¥ß¥¹¡×¤òµó¤²¤¿¡£¸µ¡¹¡¢¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Ï¿¦¿Í¸þ¤±¤Îºî¶ÈÃå¤äÆ»¶ñ¤ò°·¤¦ÀìÌçÅ¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï°ìÈÌÁØ¤ËµÒÁØ¤ò³ÈÂç¡£ÆÃ¤Ë2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¤¬¥Öー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢½÷À¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤âÍèÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ô¥Îß·»á¤Ï¤³¤ÎµÒÁØ³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÖÅ¹¤Ë¹Ô¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉûºîÍÑ¤òÀ¸¤ó¤À²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ìÈÌµÒ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¥³¥¢¤Ê¸ÜµÒ¤¬¡Ö¥ßー¥Ïー¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¡×¤È´¶¤¸¡¢Å¹ÊÞ¤«¤éÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥ïー¥¯¥Þ¥óÂ¦¤â¤³¤Î¾õ¶·¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó½÷»Ò¡×¤ä¿¦¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥ïー¥¯¥Þ¥ó¥×¥í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÙÊ¬²½ÀïÎ¬¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬Äê¤Þ¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ô¥Îß·»á¤ÏÇä¾å¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÍø±×¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡ÖÁý¼ý¸º±×¡×¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¡×¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Å¹ÊÞ³ÈÂç¤Ê¤É¤ÎÀè¹ÔÅê»ñ¤ËÍø±×¤Î¿¤Ó¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËºâÌ³´ðÈ×¤Î¼å¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´í¸±¤ÊÃû¸õ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»Ô¥Îß·»á¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤ÏºâÌ³ÀïÎ¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖºâÌ³¡¦»ñ¶â·«¤ê¤ò¸«¤º¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È»ñ¶â·«¤ê¤¬°²½¤·´í¸±¡×¤È¶¯Ä´¡£º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î»öÎã¤ò¶µ·±¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ï¿ô»ú¤òÀµ¤·¤¯¸«¤Æ¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
