¥â¥í¥¾¥Õ·Þ½Õ¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä2025Ç¯¡ª´³»Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¿·ºî

¿·Ç¯¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¥í¥¾¥Õ¤¬Â£¤ë·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬2025Ç¯12·î29Æü¤«¤éÅÐ¾ì¡ª´³»Ù¡Ö¸á¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡£ÄêÈÖ¤Î¥Ç¥ó¥Þー¥¯¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥±ー¥¤«¤é¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¥Îー¥Ö¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥Á¥´¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¤Þ¤Ç¡¢¥â¥í¥¾¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤ª½Ë¤¤µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¢ö
2025Ç¯¤Î·Þ½Õ¤òºÌ¤ë¥â¥í¥¾¥Õ¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä
¥â¥í¥¾¥Õ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿°ïÉÊ¤Ð¤«¤ê¡£
2025Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö·Þ½Õ¥Ç¥ó¥Þー¥¯¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤Ï¡¢¥â¥í¥¾¥Õ¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ë¿·Ç¯¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·Þ½Õ¥°¥ë¥Îー¥Ö¥ë¡×¤Ï¡¢ÀÖ¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥Ý¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤Ç¡¢¿·Ç¯¤Î½Ë²ì¥àー¥É¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤â¡ª·Þ½Õ¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó
¡Ö·Þ½Õ¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó¡×¤Ï¡¢¥â¥í¥¾¥Õ¤ÎÄêÈÖ¥×¥ê¥ó¤¬·Þ½Õ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤ª¤ß¤¯¤¸ÉÕ¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
´Å¤¯¤Æ³ê¤é¤«¤Ê¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó¤È¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤ò°ú¤¯³Ú¤·¤µ¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¤¤¤Á¤´¥½ー¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö·Þ½Õ¤¤¤Á¤´¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤Ê¤É¡¢Ì£¤ï¤¤Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥â¥í¥¾¥Õ·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò
¥â¥í¥¾¥Õ¤Î·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹âÉÊ¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ²Ú¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¿·Ç¯¤Î½Ë¤¤»ö¤ä¼êÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥â¥í¥¾¥Õ¤Î·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢¹¬ÀèÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦♡
¿·Ç¯¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¡ª¥â¥í¥¾¥Õ¤Î·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä
2025Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥â¥í¥¾¥Õ¤Î·Þ½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¡£´³»Ù¡Ö¸á¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄêÈÖ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¤ª¤ß¤¯¤¸ÉÕ¤¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥×¥ê¥ó¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡