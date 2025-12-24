¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀÎ¡¢½µ´©»ïº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡¡ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤ÎÉã¿Æ¤Î¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²áµî¡×¡¡¸å±ç²ñ´´Éô¤¬ÌÀ¤«¤¹
¡ÚÁ´2²ó¡ÊÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¡Ë¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡¡´Î¤¤¤ê¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤¬ÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÁê¡Ê43¡Ë¡£ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊOB¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤«¤éJA¤ÎÂåÍý¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ï¤«¤Ä¤ÆJAÁê¼ê¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½µ´©»ïº»ÂÁ¡×¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤Î²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³·Á¤Ç¤âÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î·ÐÎò¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¹â»Ô¼óÁê¡¡¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¡×
¡¡¿·ÊÆ¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï5¥¥íÅö¤¿¤ê4000±ß¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£ÎëÌÚÇÀ¿åÁê¤Ï¹âÆ¤¹¤ë¥³¥á²Á³ÊÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤ËÂØ¤ï¤ê¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤òÄó¾§¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡Ö»öÌ³ºî¶È¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡12·î12Æü¡¢ÎëÌÚ»á¤ÏÄêÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤½¤Î¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö¤ªÊÆ¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍøÍÑÅ¹¤¬Ç§¤á¤¿¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¤È¡¢ÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÃæÌî¶è¡¢ËÅç¶è¤¬¡ÈÇÛÉÛ¤·¤Ê¤¤¡ÉÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤ÏÂçºåÉÜ¤Î¸òÌî»Ô¡¢Àôº´Ìî»Ô¡¢Ì§ÌÌ»Ô¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹Ìî¸©¤Î¾¾ËÜ»Ô¤ä¾åÅÄ»Ô¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤ÏÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
¡ÖÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¤ª¤³¤á·ô¤ÎÇÛÉÛ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È»öÌ³Êý¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿·ë²Ì¡É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯°Æ¼Ô¤ÏËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¤ª¤³¤á·ô¤Ï°ìÉôÍø±×¤¬Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJAÁ´ÇÀ¡Ë¤ËÆþ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢JA¤ËÍø±×¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ÎÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸µÇÀ¿å´±Î½¤Ç¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¤Î»³²¼°ì¿Î»á¤â¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÎëÌÚ»á¤Ï¡È¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤ËÇ¤¤»¤ë¤Ù¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤é¤Ð¸ºÈ¿À¯ºö¤Ïº£¤¹¤°¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£´ØÀÇ¤ò²¼¤²¤ÆÍ¢ÆþÊÆ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦²Á³ÊÍÞÀ©¤Ë¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤ÏºÎÍÑ¤»¤º¡¢µÕ¤ËJA¤Î²á¾êºß¸Ë¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢JA¤Î´é¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£ÎëÌÚ»á¤ÎÁªµó¶è¤Ï¥³¥á¤É¤³¤í¤Î»³·Á¤Ç¤¹¡£JAÉ¼¤¬Íß¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÎëÌÚ»á¼«¿È¤Ï9Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¤ª¤³¤á·ô¤¬JA¤Ø¤ÎÍø±×Í¶Æ³¤À¤È¤Î¸«Êý¤òÈÝÄê¡£ÈãÈ½¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢JAÁ´ÇÀ¤Ï11Æü¡¢È¯¹ÔÍø±×¤Ï¾å¾è¤»¤»¤º¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¿ô½½±ß¤Û¤É°Â¤¤³Û¤Ç¤ª¤³¤á·ô¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÎëÌÚ»á¤ÏµìÌÐÌÚÇÉ¤Î½Ð¿È¡£ÎëÌÚµ®»ÒÅÞ¹ÊóËÜÉôÄ¹¡Ê39¡Ë¡¢ÎëÌÚÈ»¿ÍÆâ³ÕÉÜÉûÂç¿Ã¡Ê48¡Ë¤È¶¦¤ËÌÐÌÚÉÒ½¼³°Ì³Áê¡Ê70¡Ë¤Î³Ð¤¨¤¬¤á¤Ç¤¿¤¤¡ÈÎëÌÚ3¿Í½°¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀ¿åÁê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î¤ÎÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇµìÌÐÌÚÇÉ¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤Î»Ù»ý¤Ë²ó¤Ã¤¿ÏÀ¸ù¹Ô¾ÞÏÈ¤Ç¤¹¡£ÇÀ¿å¾ÊOB¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀÎ¡¢½µ´©»ïº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤µ¡×
¡¡³«À®¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£¾ÃÈñ¡¦°ÂÁ´¶ÉÁíÌ³²ÝÁí³ç·¸Ä¹¤òºÇ¸å¤Ë30ºÐ¤ÇÂà¿¦¤·¤¿¡£2012Ç¯¡¢½à¸øÊçÅª¼êÂ³¤¤Ë¤è¤ê¼«Ì±ÅÞ»³·Á¸©Âè2Áªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯12·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ»á¤¬»³·Á¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¥ë¡¼¥Ä¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£ÁÄÉã¤Ï»³·Á¸©ÆîÅì¤Î¹âÈ«Ä®¡¢Éã¿Æ¤ÏÎÙ¤ÎÆîÍÛ»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆîÍÛ»Ô¤ÎÎëÌÚ²È¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö·ûÏÂ·¯¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï²¼ÂÌ²°¤òÀ¸¶È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬·ûÏÂ·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¡¢»³·Á¤È¤Ï±ï±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ûÏÂ·¯¤¬½é¤á¤ÆÁªµó¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ê¤É¤ÎÃÏ±ï¤òÍê¤Ã¤ÆÉ¼¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¸å±ç²ñ¤Î´´Éô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¿ÆÉã¤¬Íè¤Æ¡¢¡ÈÂ©»Ò¤¬½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤«¤é¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡£ÊªÀÅ¤«¤Ê´¶¤¸¤Î»Ò¤Ç¤µ¡£ÌÇÂ¿¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ÇÀ¿å¾Ê¤ò¼¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÇÁªµó¤Ê¤ó¤«¤Ë½Ð¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£ËÜÅö¤ËÅöÁª¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤Î´´Éô¤ËÉã¿Æ¤ÎÁÇÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¿ÆÉã¤ÏÃÏ¸µ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Û¤Ü´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤¢¤¤¤Ä¤ÏÀÎ¡¢½µ´©»ïº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤µ¡£Ê¡Åç¸©¤ÎÈØÄô»³¤Î¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¤Î·ï¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¡×
946²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¡Ä¡Ä
¡¡½µ´©»ïº»ÂÁ¤È¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ»á¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¡¢
¡Ò»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤È¤â¤Ë¾¦Çä¿Í¤Ç¡¢»³·Á¤«¤éÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤í¤¤¤í»ö¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤â¤¢¤Ã¤ÆÈæ³ÓÅª¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ó
¡¡¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÁÇÀ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³Î¤«¤ËÎëÌÚ»á¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿·Ê¹¤ä½µ´©»ï¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¤¤¤ï¤¯ÉÕ¤¤Î²ñ¼Ò¤ËÌò°÷¤ä¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£Ìò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡ÖÈØÄô¥ê¥¾¡¼¥È³«È¯¡×¡£Æ±¼Ò¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Æ¥¯¥Î¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤äÆó¤Ä¤Î´ØÏ¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈØÄô¥ê¥¾¡¼¥È¤ÏµÜºê¤Î¡Ø¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡Ù¤È¶¦¤Ë¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈË¡¤ÎÂè1¹æ¤È¤·¤ÆÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÌ±´Ö´ë¶È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Âè»°¥»¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¤µ¤ë·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£
¡ÖµìÂçÂ¢¾ÊOB¤é¤Î¸å²¡¤·¤òÆÀ¤Æ¡¢Áí»ö¶ÈÈñÌó1000²¯±ß¤òÅê¤¸¤Æ¡¢³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬Áí¹ç¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¤Î¡Ø¥¢¥ë¥ÄÈØÄô¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢³«È¯¤¬ÂÚ¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë02Ç¯¡¢Áí³Û946²¯±ß¤Ë¾å¤ëµð³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¡¢Ì±»öºÆÀ¸Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¿½ÀÁ¡£¸½ºß¤ÏÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬»ö¶È¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
JAÊ¡Åç¿®Ï¢¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¤ò
¡¡¿·Ê¹¡¦½µ´©»ï¤Ï1990Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÈØÄô¥ê¥¾¡¼¥È¤¬µð³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎµìÂçÂ¢¾ÊOB¤¬³«È¯»ö¶È¤ò»äÊª²½¤·¤¿¤«¤é¤À¤È²¿ÅÙ¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·Ê¹¤Ï98Ç¯¤Ë¡¢µìÂçÂ¢¾ÊOB¤ÎA»á¤¬¥Æ¥¯¥Î¼Ò»±²¼¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÍÂÂ÷¶â250²¯±ß¤ÎÎ®ÍÑµ¿ÏÇ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂç¤¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»¨»ï¤Ï¡¢¤½¤ÎA»á¤¬¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µìÃÎ¤Î¶äºÂ¤Î½÷À²è¾¦¤«¤éÌó1²¯±ßÁêÅö¤Î³¨²è¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¤¿µó¤²¶ç¡¢²è¾¦¤È¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¥Æ¥¯¥Î¼Ò¤ä¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ»á¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍðÌ®·Ð±Ä¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÊ¡Åç¸©¿®ÍÑÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJAÊ¡Åç¿®Ï¢¡Ë¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¸¤¸¤¿¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ºÛÈ½¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥Æ¥¯¥Î¼Ò¤Ï¼«¼Ò¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì³«È¯Ãæ»ß¤ÎÍýÍ³¤ÏJAÊ¡Åç¿®Ï¢¤ÎÍ»»ñ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿®Ï¢¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆºÛÈ½¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿ÆÂ²¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ»á¤¬¸øÊ¿¡¦¸øÀµ¤ÊÎ©¾ì¤«¤éÇÀ¿åÁê¤Î¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹ÎëÌÚ»á¤ÎÁÇ´é¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯12·î25Æü¹æ ·ÇºÜ
