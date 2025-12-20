物価高対策として、自治体が発行を検討している「おこめ券」。昨今のコメ価格高騰を受け、家計支援として期待が高まる一方で「500円で購入するのに、実際の引き換え額は440円分」という点に疑問を持つ人も少なくありません。 なぜ発行価格と実際に使える金額に60円の差額が生じるのでしょうか。さらに現在、鈴木憲和農林水産大臣のもとで進められている調整により、おこめ券の値下げが検討されています。 本記事では、お