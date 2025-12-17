【拡大画像へ】

and factoryと小学館が共同運営するマンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて、日替わりで1作品が24時間限定全話無料となるキャンペーン「サンデー漫画駅伝」が開催される。期間は12月27日から1月4日まで。

本キャンペーンの対象となる作品は「ＭＡＪＯＲ」「烈火の炎」「マギ」「からくりサーカス」「結界師」「モンキーターン」「史上最強の弟子ケンイチ」「あおざくら 防衛大学校物語」「ＫＩＮＧ ＧＯＬＦ」の9作品。各作品が何日に無料になるかは、「サンデーうぇぶり」のアプリで確認できる。

また、「うぇぶりオリジナル感謝祭2025」も同時に開催。「サンデーうぇぶり」オリジナル作品における、2025年のコメント数・拍手数のランキングを作品別・話別の2軸で発表し、今年の人気動向を振り返る。ランキング発表とあわせてオリジナル作品の公式グッズ及び「うぇぶりポイント」2025ポイントがそれぞれ当たるXキャンペーンも実施される。

さらに、年始の恒例企画として「『名探偵コナン』デジタル年賀状プレゼント」を今年も実施。2026年1月1日から1月12日までの期間、「サンデーうぇぶり」アプリを起動した人全員に、青山剛昌氏描き下ろしの2026年版デジタル年賀状が配布される。