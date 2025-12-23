【モンスターハンターフェスタ'26】 2026年2月22日 開催予定 会場：幕張メッセ 2・3ホール（東京会場） 入場無料・フリー入場制

カプコンは、2026年2月22日に開催を予定しているイベント「モンスターハンターフェスタ'26」の来場者特典と物販情報、会場内の一部コンテンツ情報を公開した。

イベントの来場者特典としてはモンスターのアイコンをあしらったオリジナルミニポーチがプレゼントされる。これに加えて「モンスターハンターワイルズ」内で使用可能な追加チャーム「玉乗りプーギー【さくら】」の特典コードがプレゼント。いずれも数に限りがあり、先着順での配布になる。

物販コーナーとしては「イーカプコン出張所」が登場し、「モンスターハンター」グッズや先行販売品、コラボ商品、フェスタ記念グッズなど盛りだくさんのラインナップになる予定。

会場で楽しめるコンテンツとしては「セクレト＋ハンター」等身大造作や、等身大 チャージアックス「アルシュブラドラ」／防具「シュバルカαシリーズ」が設置。これに加えて原画や等身大のモンスターの足跡の展示、オトモアイルーのグリーンティングを実施する。このほか、さらなる目玉の造作コンテンツも準備中となっている。ハンターたちの腕を争う「狩王決定戦」も実施が予定されている。

「イーカプコン出張所」

「狩王決定戦」

「セクレト＋ハンター」等身大造作

等身大 チャージアックス「アルシュブラドラ」／防具「シュバルカαシリーズ」

モンスターハンターワイルズ 【原画展示コーナー】

モンスターハンターワイルズ 【モンスター等身大“足跡”展示】

オトモアイルーのグリーンティング

モンハン部企画「匠の工房」展示会 参加者募集中！（2026年1月14日まで）

「モンスターハンターフェスタ’26」会場内で開催される、モンハンオンリー創作展示会 「匠の工房」 に出展するクリエイターを募集。特設エリアで、製作した作品をハンター仲間に届けるチャンスになっている。

応募条件

・モンスターハンターシリーズを題材にしたオリジナル作品であること

・個人・グループ問わず参加可能

・出展作品ジャンル：造形、フィギュア、衣装など（※イラスト作品は受け付けておりません。）

・搬入・搬出は当日持ち込みのみ（郵送不可）

スケジュール

受付期間：12月11日～2026年1月14日

審査： 締め切り後に実施

当選連絡： 2026年1月22日（木）

※当選者のみへのご連絡となります。

詳細は特設ページをご覧ください。

□モンハン部企画「匠の工房」展示会の特設ページ

(C)ICHIRAN INC.

TM & Universal Studios. All rights reserved.