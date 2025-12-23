「モンスターハンターフェスタ′26」でプーギーのチャームが貰える。来場者特典＆物販情報が公開「モンハンワイルズ」のポーチもプレゼント
カプコンは、2026年2月22日に開催を予定しているイベント「モンスターハンターフェスタ'26」の来場者特典と物販情報、会場内の一部コンテンツ情報を公開した。
イベントの来場者特典としてはモンスターのアイコンをあしらったオリジナルミニポーチがプレゼントされる。これに加えて「モンスターハンターワイルズ」内で使用可能な追加チャーム「玉乗りプーギー【さくら】」の特典コードがプレゼント。いずれも数に限りがあり、先着順での配布になる。
物販コーナーとしては「イーカプコン出張所」が登場し、「モンスターハンター」グッズや先行販売品、コラボ商品、フェスタ記念グッズなど盛りだくさんのラインナップになる予定。
会場で楽しめるコンテンツとしては「セクレト＋ハンター」等身大造作や、等身大 チャージアックス「アルシュブラドラ」／防具「シュバルカαシリーズ」が設置。これに加えて原画や等身大のモンスターの足跡の展示、オトモアイルーのグリーンティングを実施する。このほか、さらなる目玉の造作コンテンツも準備中となっている。ハンターたちの腕を争う「狩王決定戦」も実施が予定されている。
「イーカプコン出張所」
「狩王決定戦」
「セクレト＋ハンター」等身大造作
等身大 チャージアックス「アルシュブラドラ」／防具「シュバルカαシリーズ」
モンスターハンターワイルズ 【原画展示コーナー】
モンスターハンターワイルズ 【モンスター等身大“足跡”展示】
オトモアイルーのグリーンティング
モンハン部企画「匠の工房」展示会 参加者募集中！（2026年1月14日まで）
「モンスターハンターフェスタ’26」会場内で開催される、モンハンオンリー創作展示会 「匠の工房」 に出展するクリエイターを募集。特設エリアで、製作した作品をハンター仲間に届けるチャンスになっている。
応募条件
・モンスターハンターシリーズを題材にしたオリジナル作品であること
・個人・グループ問わず参加可能
・出展作品ジャンル：造形、フィギュア、衣装など（※イラスト作品は受け付けておりません。）
・搬入・搬出は当日持ち込みのみ（郵送不可）
スケジュール
受付期間：12月11日～2026年1月14日
審査： 締め切り後に実施
当選連絡： 2026年1月22日（木）
※当選者のみへのご連絡となります。
詳細は特設ページをご覧ください。
□モンハン部企画「匠の工房」展示会の特設ページ
(C)ICHIRAN INC.
TM & Universal Studios. All rights reserved.