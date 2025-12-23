この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【上位カメラ】セキュリティカメラの上位モデルは2カメラで侵入者を追う！「Eufy eufyCam S4」をレビュー」と題した動画を公開。Ankerの最新セキュリティカメラ「Eufy eufyCam S4」を取り上げ、固定カメラと追尾カメラの2眼構成で、侵入者を広範囲で捉え、ズームして追尾する性能を高く評価した。



「Eufy eufyCam S4」は、Ankerのセキュリティカメラの中でも上位に位置付けられるモデルである。最大の特徴は、広角の固定カメラと、パン・チルトが可能な追尾カメラを1台に統合している点だ。これにより、全体の状況を常に把握しつつ、動きを検知した対象を自動でズームアップして追いかけることができる。



設定はスマートフォンアプリから簡単に行える。戸田氏は、人を検知した際に自動で追尾する「AIトラッキング」や、追尾対象を見失った後にカメラが戻る定位置を設定する「プリセットポジション」といった主要な機能を紹介。さらに、不要な通知を減らすために、道路など監視対象外のエリアを指定する「動作検知ゾーン」の設定が重要だと解説した。



実際の動作テストでは、駐車場に人が侵入すると即座に検知し、追尾カメラが人物をズームしながら追いかける様子が確認できる。戸田氏は「固定カメラは一定の場所を映している」「（追尾カメラが）ズームしてくれました。これすごいですよね」と、2つのカメラが連携するメリットを強調した。



また、夜間の映像も鮮明で、赤外線モードによるモノクロ映像だけでなく、スポットライトを点灯させることでカラーでの録画も可能。これにより、夜間でも不審者の服装などを詳細に確認できる。映像は本体内蔵の32GBストレージのほか、別売りのHomeBaseやNASにも保存できるため、運用方法に合わせた柔軟なデータ管理が可能だ。



戸田氏は、約4万円という価格は安価ではないとしつつも、2つのカメラによる強力な追尾機能とソーラー充電による利便性を考慮し、78点と高く評価。特に、様々な方向から人が侵入する可能性のある駐車場のような広い場所の防犯対策として、非常に有効な製品であると結論付けた。