【速報】実は交際費のルールが変わってます！詳細を把握して経費にしないと最悪犯罪者になって罰金を取られるので必ず理解してください！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【速報】実は交際費のルールが変わってます！詳細を把握して経費にしないと最悪犯罪者になって罰金を取られるので必ず理解してください！」と題した動画を公開。倒産させないプロの経営者・市ノ澤翔氏が、2024年4月から変更された接待交際費の税務上のルールについて解説した。
市ノ澤氏がまず解説したのは、今回のルール変更の核心部分だ。これまで、企業の接待交際費から除外され、全額を損金として算入できる飲食費の上限は「1人あたり5,000円」だった。しかし、2024年4月1日以降に支出するものから、この上限が「1人あたり10,000円」に引き上げられた。氏はこの改正について「会社にとって結構嬉しい内容」としながらも、「全然知らなくて損している人も実は多い」と警鐘を鳴らす。
従来、1人あたり5,000円という基準について、市ノ澤氏は「正直5,000円だと超えるケースが多い」と指摘。特に、商談を伴うような接待の場では、この金額内に収めるのが難しいのが実情だった。しかし、上限が10,000円に倍増したことで「かなり使いやすい制度になった」と評価。これにより、より多くの飲食費が経費として認められやすくなった。
一方で、氏は税務調査で接待交際費が否認されないための重要な対策についても言及する。その鍵は「記録をちゃんと残しておくこと」にあるという。いつ、どこで、誰と、何人で、どのような目的で会食したのかを明確に記録しておくことで、税務調査の際に「事業のための支出である」と堂々と説明できると語った。
さらに市ノ澤氏は、単なる節税テクニックに留まらず、経営者としての心構えを説く。「経費を使ったならそれ以上に売上・利益を増やせ！それができないんだったら金は使うな！」と力強く断言。接待交際費は税金を減らすために無駄遣いするものではなく、将来の売上や利益につながる「戦略的な投資」でなければならないと強調し、動画を締めくくった。
市ノ澤氏がまず解説したのは、今回のルール変更の核心部分だ。これまで、企業の接待交際費から除外され、全額を損金として算入できる飲食費の上限は「1人あたり5,000円」だった。しかし、2024年4月1日以降に支出するものから、この上限が「1人あたり10,000円」に引き上げられた。氏はこの改正について「会社にとって結構嬉しい内容」としながらも、「全然知らなくて損している人も実は多い」と警鐘を鳴らす。
従来、1人あたり5,000円という基準について、市ノ澤氏は「正直5,000円だと超えるケースが多い」と指摘。特に、商談を伴うような接待の場では、この金額内に収めるのが難しいのが実情だった。しかし、上限が10,000円に倍増したことで「かなり使いやすい制度になった」と評価。これにより、より多くの飲食費が経費として認められやすくなった。
一方で、氏は税務調査で接待交際費が否認されないための重要な対策についても言及する。その鍵は「記録をちゃんと残しておくこと」にあるという。いつ、どこで、誰と、何人で、どのような目的で会食したのかを明確に記録しておくことで、税務調査の際に「事業のための支出である」と堂々と説明できると語った。
さらに市ノ澤氏は、単なる節税テクニックに留まらず、経営者としての心構えを説く。「経費を使ったならそれ以上に売上・利益を増やせ！それができないんだったら金は使うな！」と力強く断言。接待交際費は税金を減らすために無駄遣いするものではなく、将来の売上や利益につながる「戦略的な投資」でなければならないと強調し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
大手じゃないのにめちゃくちゃ稼げる！小規模でも業界でNo.1になり利益を出せるとんでもない方法をお話しします！
あの孫正義のソフトバンクが壊滅寸前。4000億以上の赤字で今後はどうやって復活するのか？それとも倒産するのか？
お金がない会社は絶対見てください！マクドナルドの売上倍増させた経営から学ぶ「たった1つのやるべき事」をお話しします！
チャンネル情報
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun