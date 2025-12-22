¹ËöÎÃ»Ò¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¶á¶·ÀâÌÀ¡Ö¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¿¿·â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡Ä¡×³èÆ°ºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¡ÖÀÛÂ®¤ÊÈ½ÃÇÈò¤±¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¦¹ËöÎÃ»Ò¡Ê45¡Ë¤¬º£Ç¯4·î¤Ë¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤Çµ¯¤³¤·¤¿ÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÝÀî¶è¸¡¤Ï22Æü¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿ºá¤Ç¹Ëö¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹Ëö¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ëö¤Î¶á¶·¤ä¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¹ËöÎÃ»Ò¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î·º»ö¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÛ¸î¿Í¤è¤ê¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢´Ø·¸Åö¶É¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢ËÜ·ï¤Ë¤è¤ê¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¡¢½êÂ°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â²þ¤á¤Æ¿¼¡ã¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤Î¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹ÄÌ¤ê¡¢¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ë¿¿·â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°å»Õ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ò´Þ¤á¡¢¿µ½Å¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤òÂº½Å¤·¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Î¤´Íý²ò¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÛÂ®¤ÊÈ½ÃÇ¤òÈò¤±¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¹Ëö¤Ïº£Ç¯4·î7Æü¡¢¼ç±é±Ç²è¤Î»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿ÆàÎÉ¸©¤«¤éÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤ËÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ¾¾è¤ëÆ±¾èÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î¸å¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Ë·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²ºá¤ÇÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡Ö½èÊ¬ÊÝÎ±¡×¤Ç¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¡ÖÁÐ¶ËÀ´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¡×¤ò¸øÉ½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£