イベント「パンどろぼうひろば」が2026年1月31日（土）から2026年4月5日（日）までの期間、ASOBUILD YOKOHAMA COAST（神奈川県横浜市）にて開催される。

柴田ケイコによる絵本『パンどろぼう』（KADOKAWA）のキャラクターたちが大集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」。絵本の世界に入り込んだかのような"ワクワク"と"癒し"の空間で、写真を撮ったり、買い物を楽しむことのできるイベントとなっている。

開催に先駆け会場内のイメージ画像4枚が発表。「せかいいちおいしいもりのパンや」「パンどろぼうタワー」「パンどろぼうプール」「めくれる巨大絵本」といったフォトスポットが公開されている。

本イベントのチケット（公式ファンクラブ会員限定先行）は12月22日（月）12時から受付開始。前売り券一般販売は12月26日（金）12時から先着にて受付開始される。「公式ファンクラブ会員限定先行」は、先行販売期間内に会員になってもチケット購入が可能。

また限定グッズ「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」1点・「おおきなパンどろぼう」との撮影券1回分・入場チケットがセットになった、スペシャルチケットも数量限定で発売決定。「パンどろぼう 肩のせぬいぐるみ」はカバンのベルトに巻くなどして身につけることができます。

さらに来場者には全員に「パンどろぼうひろば」オリジナル「バッグ・クロージャーセット」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）