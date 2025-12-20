秋の行楽シーズンでクルマの利用が増える10月は、ドライブレコーダーの需要も伸びる時期。

あおり運転対策や駐車監視など、安全性を重視したモデルが引き続き人気を集めている。

今回は、2025年10月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で売れているドラレコTOP10を紹介。

前後2カメラや4K録画など、実際に選ばれているモデルをチェックしてみよう。

※2025年10月の販売データをもとに作成しています。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 1位

オートバックス 1位 コムテック ZDR065

前後2カメラ搭載で夜間性能にも優れた人気モデル。駐車監視やHDR補正など必要機能がしっかり揃っており、コスパの高さも評価されている。

イエローハット 1位 ケンウッド DRV-MR480

高画質と操作性の高さを両立した定番モデル。初心者でも扱いやすく、軽自動車からミニバンまで幅広い車種に愛用者が多い。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 2位

オートバックス 2位 コムテック ZDR027

前後フルHD録画に対応し、事故時の映像をしっかり残せるベストセラーモデル。耐久性が高く長く使える点も魅力。

イエローハット 2位 ユピテル SN-TW9880D

ユピテルの2カメラ高性能モデル。夜間撮影に強く、駐車監視も高評価。とくに輸入車ユーザーからの支持が厚い。

売れ筋 ドライブレコーダー ランキング 3位

オートバックス 3位 ユピテル SN-TW7580d

暗所に強いSTARVIS搭載で夜でも鮮明に記録。前後2カメラの中ではコンパクトで取り付け性も良い。

イエローハット 3位 ケンウッド DRV-G50W

広角レンズ＋高感度撮影で死角を減らせる1カメラ高画質モデル。録画品質重視のユーザーから高い評価を受けている。

4位～10位

オートバックス

4位：ユピテル Y-4K-02 … 4K録画対応でナンバー認識に強い高解像度モデル。

5位：コムテック ZDR018 … 必要機能を凝縮した高コスパモデル。

6位：ユピテル ADR-310S … 小型で取り付けやすくサブドラレコにも人気。

7位：コムテック HDR003 … HDR補正で逆光にも強いエントリーモデル。

8位：ケンウッド DRV-MR480 … 高画質・高信頼の人気モデル。

9位：ケンウッド DRV-R30S … 前後カメラ搭載で幅広い車種に対応。

10位：カロッツェリア VREC-DZ210D … スマートなデザインと高画質がポイント。

イエローハット

4位：ユピテル Y-4K-02 … 高解像度4Kで細部まで記録できる。

5位：ケンウッド DRV-R30S … 前後カメラ搭載のロングセラー。

6位：コムテック ZDR043 … コムテック最新世代の高画質モデル。

7位：ユピテル DRY-TW6500D … 必要機能が揃ったエントリー2カメラ。

8位：ケンウッド DRV-EM4800（デジタルミラー） … 大画面ミラーモニター型で視界広々。

9位：ディレット DL-G300DR … コスパ重視のユーザーに人気の両カメラモデル。

10位：コムテック HDR362GW … 安定した録画品質と耐久性が魅力。

まとめ

2025年10月のドラレコランキングは、コムテック・ユピテル・ケンウッドの3ブランドが強さを発揮。

特に前後2カメラモデルの人気が高く、夜間性能や駐車監視といった“安心のための機能”が選ばれるポイントになっている。

コスパ重視のエントリーモデルから、4K対応やデジタルミラーなど高機能タイプまで選択肢は幅広い。

自分のクルマの使い方に合わせ、**「必要な場面を確実に録画できるか」**を基準に選ぶのがおすすめだ。