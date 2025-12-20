【名探偵コナン】30周年特別企画！ 〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜生配信決定
12月27日（土）18時30分より、『名探偵コナン』30周年特別企画、「30周年の情報解禁（ヘッドライン）〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜」が公式Youtubeにて生配信される。片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅが30周年の最新情報を一挙に公開する。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
そんなTV アニメ『名探偵コナン』は、1996年1月8日の放送開始から1100話を超え、ついに2026年から30周年YEARへ突入する。
スペシャルな年が間近に迫る12月27日（土）に、『名探偵コナン』公式YouTubeチャンネルにて特別な生配信企画が決定した。
よる6時30分から、『アニメ名探偵コナン 30周年の情報解禁（ヘッドライン） 〜2026年が楽しみすぎてバーローSP〜」が生配信される。
片寄涼太、影山優佳、あいなぷぅのコナン好きメンバーが集い、30周年の最新情報が一挙に生解禁される。
さらに、生配信中にはX（旧 Twitter）にてプレゼントキャンペーンを実施。アニメ名探偵コナン公式Xのプレゼントキャンペーン投稿を引用リポストして、ハッシュタグ「＃アニメコナン30周年」をつけて番組の感想をコメントした方から、抽選でコナングッズがプレゼントされる。ぜひ参加してほしい。
12月27日のよる6時からは、テレビで地上波放送「女子会ミステリー4」、6時30分からはYouTubeで生配信を楽しもう。
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
