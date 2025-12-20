ÀÖºä¡¦¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹²ÐºÒ¡Ö¥É¥¢¥Î¥ÖÇËÂ»¡×¡ÖÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥óÉÔºîÆ°¡×¡Ä±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤Ï¡©¡ÚÊÛ¸î»Î²òÀâ¡Û
15ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¸Ä¼¼¥µ¥¦¥ÊÅ¹¤ÇµÒ¤ÎÉ×ÉØ¤¬»àË´¤·¤¿²Ð»ö¡£ÊóÆ»¤Ê¤É¤«¤é¡¢»ÜÀß¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¤á¤°¤ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¤º¤µ¤ó¤ÊÂÐ±þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤Î¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬Æâ³°Î¾ÌÌ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤ÏÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¸Ä¼¼¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Å¹¤Î¥ªー¥Êー¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¼õ¿®È×¤ÎÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Àµ¤·¤¯ºîÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¤Î¥É¥¢¤Ë¤Ï¿Í¤¬Ã¡¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬»Ä¤ê¡¢É×¤Î¼ê¤Ë¤ÏÈé²¼½Ð·ì¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ÐºÒ¸¶°ø¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢2¿Í¤ÏÌ©ÊÄ¤µ¤ì¤¿¸Ä¼¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢É¬»à¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢»ÜÀß¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡È²á¼º¡ÉÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤ë¡×
·º»ö»ö·ï¤äÌ±»ö»ö·ï¤ËÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë»°ÌÚÍª´õÍµÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±¿±Ä²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¡Ø²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Ì±»öÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ê¤¤¤·ºÄÌ³ÉÔÍú¹Ô¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·º»öÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£²ó¤Î²Ð»ö¤Ç¤Ï¡¢±¿±Ä²ñ¼ÒÂ¦¤Ë²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÅÅ¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºîÆ°¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡¢²ÐºÒ¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù²¿¤é¤«¤Î°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±¿±Ä²ñ¼ÒÂ¦¤Î²á¼º¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëº¬µò»ö¼Â¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¡Ê»°ÌÚÊÛ¸î»Î¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡ÖÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥óÅù¤ÎÀßÃÖ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¸ø½°Íá¾ìË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¸ø½°Íá¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë±ÒÀ¸Åù´ÉÍýÍ×ÎÎ¡×¡Ê¸üÀ¸¾ÊÀ¸³è±ÒÀ¸¶ÉÄ¹ÄÌÃÎ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÒÆþÍá¼Ô¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥óÅù¤òÆþÍá¼Ô¤Î¸«¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÀß¤±¤ë¤³¤È¡Ó¤È¼¨¤µ¤ì¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ø¤ÎÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÀßÃÖ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤ÀßÃÖ¤Î¾ì¹ç¤ÎÈ³Â§¤äÅÀ¸¡ÉÑÅÙ¤Ê¤É¤ÏÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿»ÜÀß¤Ï¡¢¸ø½°Íá¾ì»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹´Û¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÎ¹´Û¶È¡×¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤Ëµö²Ä¤òÆÀ¤Æ³«¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¹´Û¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¸üÏ«¾ÊÄÌÃÎ¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥óÅù¤ÎÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëµºÜ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬»°ÌÚÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖË¡ÎáÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥óÅù¤ÎÀßÃÖ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¡¢¥µ¥¦¥ÊÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÌÈ¤ì¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ø½°Íá¾ìË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¸üÏ«¾ÊÄÌÃÎ¤Ç¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÀßÃÖ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ÊÅù¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷¤äÂÐ±þ¤ò½àÈ÷¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë¡ÎáÅù¤Ï¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤òÈó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÀßÃÖ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤âÍÑ°Õ¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¥É¥¢¥Î¥Ö¤ÎÇËÂ»¤Ï²áµî¤Ë¤â¡ÄÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
¥É¥¢¥Î¥Ö¤ÎÇËÂ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö²á¼º¤ÎÍÌµ¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢ÇËÂ»¤¬¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤¼À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÄ°®¤·ÆÀ¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»°ÌÚÊÛ¸î»Î¤ÏÏÃ¤¹¡£
°ìÉô¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊóÆ»Åù¤Ç¤Ï¡¢Æ±»ÜÀß¤Ç¤Ï²áµî¤ËÊÌ¤ÎÉô²°¤Ç¤â¥É¥¢¥Î¥Ö¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢½¤Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀßÈ÷¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº£²ó¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ç¤â²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸«Æ¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î²á¼º¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ËÆ±ÍÍ¤Î»ÜÀß¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Èó¾ïÍÑ¥Ü¥¿¥ó¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤Î·ë²Ì¤ò²óÈò¤¹¤ëµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²á¼º¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤ÎÁÜºº¤ä»ÊË¡È½ÃÇ¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÀßÈ÷ÉÔÎÉ¤ÎÍÌµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¸·¤·¤¯Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£