¡ÔÄ¹´ü´Ö¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ëÀ¸³è¡Õ¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î¡È¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¡É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÊ¤È¤ÎÄÌÏÃ¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥ËÅÌÊâ30ÉÃ¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸µTOKIO¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤Ë¡ÖÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!︎¡Ù¤Î¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯6·î¤Î¤³¤È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Î¤ä¤Ä¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡£·ãÊÑ¤·¤¿»³¸ýÃ£Ìé¤Ê¤É¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿¤â
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹ñÊ¬¤ÏÌµ´ü¸Â¤Î·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ßÈÄ¤«¤é5¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿11·î²¼½Ü¡£¹ñÊ¬¤ÏÂåÍý¿Í¤òÈ¼¤¤¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ìÂ¦¤«¤é¸ý³°¶Ø»ß¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ìÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¸ÀÆ°¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤òÍ×µá¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°ËÖÈ¯¤«¤é²ñ¸«¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¹ñÊ¬¤ÏÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¡¢¤½¤Î¶á¶·¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤òÃÎ¤ë·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¤È²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ÎÈ¯É½Ä¾Á°¡¢¼«¤é²È¤ò½Ð¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹ñÊ¬¤Ë¤Ï2015Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¸µTBS¶É°÷¤ÎºÊ¤È¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÊÌÂð¤äÅÔÆâÈË²Ú³¹¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢1Çñ¤¢¤¿¤ê1Ëü±ßÁ°¸å¤È¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡£½ÐÄ¥¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÉÔ¿³¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÏÅÌÊâ30ÉÃ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¡¢¿©»ö¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³°½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÃÎ¿Í¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª»û¤ÇÊè¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢¤´¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¹ñÊ¬¤Î»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁûÆ°Ä¾¸å¡¢±ü¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡Ø¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ÊÌ¤Î¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤¹¹ñÊ¬¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡2026Ç¯¤â¹ñÊ¬¤Î"¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤"¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£