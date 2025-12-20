±ÊÌî²ê°ê¡¢¾×·â¤Î¡ÈÆù¿©WÉÔÎÑ¡É¤ÎÂå½þ¡ÖCM¥É¥ß¥Î¹ßÈÄ¡×¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù½Ð±é¥·¡¼¥óÂçÉý¥«¥Ã¥È¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê4·î27ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ö¥Þ¥º¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤¬¥Þ¥º¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°·ÀÌó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¡£
¡¡4·î24ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡× ¤¬±ÊÌî²ê°ê¤ÈÅÄÃæ·½¤ÎÉÔÎÑ¤òÊóÆ»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±ÊÌî¤ÏÅÄÃæ¤È°©À¥¤ò½Å¤Í¤ëÁ°Æü¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±éÃæ¤Î´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¡¢¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¤â¼«Âð¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£ºÊ»Ò¤¬¤¢¤ëÅÄÃæ¤ÈÆ±À¤Âå¡¦¥¥à¤ËÆó¸Ô¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡±ÊÌî¡¢ÅÄÃæ¡¢¥¥à¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï±ÊÌî¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸òºÝ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÇÐÍ¥Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤Î´Ø·¸¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÉÔÎÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Þ¤é¤º¤â¡¢ËÜ»ï¤¬ºòÇ¯4·î¤Ë¼èºà¤·¤¿±ÊÌî¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ß¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤ÏÃæ³Ø¤Î¤È¤¡¢1¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤È2Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÇ¯¾å¹¥¤¡É¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÈ¯³Ð¸å¡¢¸ß¤¤¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ØÃç¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶¯Ä´¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤â¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ËÁê¼ê¤¬°¤¤¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÄÃæ·½¡Ä¡Ä¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¸½¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¤Î¤òÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤µ¤ó¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿ÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¶È³¦Æâ¤ÇÉ¾È½¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æó¸Ô¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤«¤é±ÊÌî¤µ¤ó¤¬¸½ºßCM·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¾õ¶·³ÎÇ§¤Î°ÍÍê¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¶âÍ»´Ø·¸¤Î¡ØJCB¡Ù¡¢½÷À¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¤Î¡Ø¥¯¥é¥·¥¨¡Ù¡ØSK¡ÝII¡Ù¤Ï·ãÅÜ¤ê¤Ç¤¹¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤â¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¤ÎCM¤ÏÊüÁ÷¼«½Í¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ç¼ã¤¤½÷À¤¬µ¤·Ú¤Ë¾è¤ì¤Æ±¿Å¾¤â³Ú¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎCM·ÀÌó¤¬Ä¾¶á¤Ç¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÈ¯³Ð¤Ç¤½¤ì¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÅÄÃæ¤â¡È¿Ë¤Î¤à¤·¤í¡É¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢5·î¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡ØÍÛµ¤¤ÊÍ©Îî¡Ù¤Î·Î¸ÅÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼ì¾¡¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¤ê·Î¸Å¾ìÆâ¤Ç¡ÈÉÔÎÑ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥¿¥Ö¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë¤È1ÀéËçÃ±°Ì¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¥À¥³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¤«¤²¤ê¤Ï½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤â¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤ÎCM¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´ÇÛ¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢»öÌ³½ê¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¼Õºá¹ÔµÓ¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±ÊÌî¡¢ÅÄÃæ¤ÎÎ¾»öÌ³½ê¤¬¾õ¶·ÀâÌÀ¡¢¼Õºá¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇCM¹ßÈÄ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤è¤¦¤À¡£ÊÌ¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÀ¶½ãÇÉ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÏÁêÅöÄË¼ê¤Ç¤¹¡£ÉÔÎÑ¤Ç¤µ¤é¤ËÆó¸Ô¤Ê¤ó¤Æµ¿ÏÇ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢CM¤Î·ÑÂ³¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÎÊóÆ»¤ÇÂ¨¹ï¹ßÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¡¢Æó¸Ô¤Îµ¿ÏÇ¤ÇÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ëCM¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢1¼Ò¤Ç¤â¹¹ð¤ò²¼¤²¤ì¤Ð¡ÈCM¹ßÈÄ¥É¥ß¥Î¡É¤¬µ¯¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç»Å»ö¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿ºÝ¡¢ÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬°ãÌó¶â¤À¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤´¤È¤Ç·ÀÌó¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤¬°ãÌó¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤¬¿¬¿¡¤¤Åª¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ò³Æ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¼¡²óCM¤Ë°Â¤¯½Ð±é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡±ÊÌî¤Ïº£¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¡¢¶É¤äÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë×ÖÅÙ¤»¤º¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡Ä¡£
¡ÖTBS¶ÉÆâ¤Ç±ÊÌî¤µ¤ó¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤¤¤Ã¤µ¤¤°·¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤È¤¤¤¦¤ªÃ£¤·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊóÆ»¤Ç¤â°·¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â¤¤¤Ã¤µ¤¤¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊTBS¼Ò°÷¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÌò²ó¤ê¤È±ÊÌî¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯ÐªÎ¥¤·¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢4·î27ÆüÊüÁ÷Ê¬¤«¤é½Ð±é¥·¡¼¥ó¤òÂçÉý¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¶½ãÇÉ½÷Í¥¤é¤·¤«¤é¤Ì¡ÈÆù¿©¡É¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¡È¿¿¼Â¡É¤¬¸ì¤é¤ì¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£