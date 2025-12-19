²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Èà»á¤ÎÉâµ¤¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¾×·â¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¥â¥ÆÃË·Ý¿Í¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê
ÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£
12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤¬¡¢¿¹¹áÀ¡¤È²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÃË½÷¤Îµ¿Ìä¡×¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈÁ´Éô±³¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢µõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤À¡£
º£²ó¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤¬2¿Í¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÖÉâµ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¡×¡£
¡ÖÈà»á¤ÎÉâµ¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿Åì¥Ö¥¯¥í¡£¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤È¤Î²È¤È¤«¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤¬¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ß¤ó¤ÊÉâµ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Èà»á¤ÎÉâµ¤¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¾×·â¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¥â¥ÆÃË·Ý¿Í¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê
¡ÖÉâµ¤¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¹¤ë¤«¤é»ä¤ÏÃµ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤À¤«¤éÃµ¤¹É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃËÀ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉâµ¤¤¹¤ë¤È¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë²¬ÅÄ¡£¼«¿È¤ÏÉâµ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖÃË¤ÏÀäÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤¿¡£
Åì¥Ö¥¯¥í¤«¤é¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¾Úµò¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌä¤¤µÍ¤á¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤ë²¬ÅÄ¡£
¤³¤ì¤ËÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¡Ö´ò¤·¤¤¤Í¡¢¤¢¤Ê¤¿¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢¿¹¤Ï¡Ö´î¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£çÓ¤á¤ë¤Ê¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£