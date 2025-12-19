NEC¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¡¢26Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÈÎÂ¥ÍøÍÑ½ªÎ»¡¡ºâÄÅ°ìÏº¤µ¤ó¤¬À¼¿á¤¹þ¤ó¤ÀCMÏÃÂê¤Ë...35Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë
NEC¡ÊÆüËÜÅÅµ¤¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢26Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÆ±¼Ò¤ÎÈÎÂ¥¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ìó35Ç¯¤Î³èÆ°¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
X¤Ç¤Ï2025Ç¯12·î18Æüº¢¤«¤é¡¢¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬26Ç¯ÈÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»ÈÍÑ¼«ÂÎ¤â½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥«¥ì¥ó¥À¡¼½ªÎ»¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¡¢¡Ö¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×
¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1991Ç¯11·î¤ËNEC¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥µ¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¡¦¥Ç¡¦¥´¥¶¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓCM¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎºâÄÅ°ìÏº¤µ¤ó¤¬¥Ð¥¶¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤äÊÉ»æ¡¢¥á¥â¤Ê¤É¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏPCÍÑ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ»È¤¦Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÍÑ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤Ê¤¾¤Ê¤¾¤ä¥¯¥¤¥º¤¬µºÜ¤µ¤ì³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï26Ç¯ÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬26Ç¯ÈÇ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ÈÍÑ¼«ÂÎ¤â½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÈá¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤Ó¤·¤¤¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¡Ö°ì»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¾Ã¤¨¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¤¢¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÀË¤·¤àÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖBtoB»ö¶È¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬Âç¤¤¯¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤ÏNEC¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤¬½ªÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
25Ç¯12·î19Æü¤ËJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿NEC¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö26Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÊÀ¼Ò¤ÎÈÎÂ¥¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö26Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢À©ºî¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
³èÍÑ¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡Ù¤Ï¡¢NEC¤¬BtoC¡ÊÊÔÃí¡§°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¡Ë»ö¶È¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¾úÀ®¤¹¤ëÈÎÂ¥¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÂÀ¸·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤Ï¼Ò²ñ²ÁÃÍÁÏÂ¤·¿´ë¶È¤È¤·¤ÆBtoB¡ÊÊÔÃí¡§´ë¶È´Ö¼è°ú¡Ë»ö¶È¤Ø¥·¥Õ¥È¤¹¤ëÃæ¤Ç´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢³èÍÑÃæ»ß¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡×¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø¥Ð¥¶¡¼¥ë¤Ç¤´¤¶¡¼¤ë¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¶âÂ°²Ã¹©,
Áòµ·,
°ËÅì»Ô,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÇÛÀþ,
ÂçÁ¥,
ºë¶Ì,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°