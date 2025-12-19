BE:FIRST JUNON¤ÈSOTA¤Î¡Ö³¹Åô¡×¥³¥ó¥Ó¥À¥ó¥¹¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤È¥»¥Ã¥È¤â¤¹¤Æ¤¡×
¢£¥é¥Ã¥¯¤«¤éÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÉþ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤¯»Ñ¤â
¡ÚÆ°²è¡ÛJUNON¤ÈSOTA¤Î¡Ö³¹Åô¡×¥³¥ó¥Ó¥À¥ó¥¹¡¿6¿Í¤Ç¤Î¡Ö³¹Åô¡×¥À¥ó¥¹①～②
BE:FIRST¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆJUNON¡Ê¥¸¥å¥Î¥ó¡Ë¤ÈSOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»îÃå¼¼É÷¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥«ー¥Æ¥ó¤ò¤á¤¯¤êÅÐ¾ì¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
ÍÙ¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥é¥Ã¥¯¤«¤éÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤¤¥Õ¥§ー¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏSOTA¤¬Êú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Á´¿È¶À¤Ç¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÆ°²è¤¬½ª¤ï¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤È¥»¥Ã¥È¤â¤¹¤Æ¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£