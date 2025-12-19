全面進化したカワサキの大型ネイキッド

カワサキは、新型「Z900RS SE」を2026年2月14日に発売します。

このモデルのベースとなっているZ900RSは、2018年の登場以来、名車「900 Super Four（Z1）」をオマージュしたデザインにより国内外で絶大な人気を誇る大型ロードスポーツモデルです。

2026年モデルとなる新型は、エンジン、シャシ、電子制御といったあらゆる面にアップデートを施し、より洗練された乗り味と快適性を実現しています。

新採用のETV（電子制御スロットルバルブ）は、低回転域での滑らかさと高回転域での力強くエキサイティングな走りを実現します。

さらに、IMUを活用したKCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）や、シフトアップとダウンの双方に対応するKQS（カワサキクイックシフター）、エレクトロニッククルーズコントロールなどのライダーサポート技術も搭載し、走る歓びと安心感を一層高めています。

国内仕様ではローシートを標準装備とし、厚みのあるウレタンフォームやナローハンドルバーによって、ライディングポジションは従来よりもコンパクトな設定とされています。

最上級グレードとなる「SE」では、絶大な指示を得ているブレンボ製ブレーキパッケージやオーリンズ製リアサスペンションを装備。

専用サイドカバーエンブレム、往年の名車「Z1」を象徴するオレンジとメタリックブラックのファイヤーボールカラーを備えることで、SEモデルとしての存在感を際立たせています。

また、USB Type-C電源ソケットやGPS対応の前後2カメラドライブレコーダーも備え、快適性と安心感を提供します。

Z900RS SEの価格（消費税込）は183万7000円となっています。