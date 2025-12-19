見事な特大トップを決め、選手兼監督自らがチームをプラス域に転じさせた。セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が12月18日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ6回、放銃0回の完璧なスタッツで、8万点台に迫る特大トップを持ち帰った。

【映像】茅森早香、8万点台に迫る特大トップ（ダイジェスト）

当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会）、茅森、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）の並びでスタート。東1局で茅森は8000点のツモアガリで幸先の良いスタートを切ると、東3局では茅森に逢川が18000点を振り込み、逢川は早くも箱下を割った。

南入しても茅森のアガリラッシュは続く。南1局2本場で8000点（＋600点）のアガリを決め、南3局2本場では親の跳満で8万点台を突破。最終的に茅森はアガリ6回、放銃0回の完璧なスタッツで、7万9600点の特大トップを持ち帰った。

トップの茅森とラスの逢川が97800点差という派手なゲーム展開となった。茅森はインタビューに応じると「すごいうれしいです」とニンマリ。一時、チームは多くのマイナスポイントを抱えたが、茅森の勝利で地上に戻ってきた。「良かったですね。▲500いった時は本当どうなることかと思ったんですが、プラスにこられて良かったです」と手を叩きながら喜びを表現。

またこの勝利で茅森自身のポイントもプラス域に。個人4勝目をあげて選手兼監督にも勢いが出てきた。最後に茅森は「これからどんどんプラスを積み重ねて、セミファイナル・ファイナルに行きますので、応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

なお、脳血管疾患のため休養中のチームメイト・浅井堂岐（協会）は、茅森の特大トップを受け「さやか強すぎるな」とXにポストしている。

【第2試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）7万9600点/＋99.6

2着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）2万4100点/＋4.1

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万4500点/▲25.5

4着 EARTH JETS・逢川恵夢（協会）−1万8200点/▲78.2

【12月18日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋527.5（64/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋454.9（64/120）

3位 BEAST X ＋214.2（64/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋44.4（64/120）

5位 赤坂ドリブンズ ▲47.7（62/120）

6位 TEAM雷電 ▲116.2（64/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲185.0（66/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲209.3（62/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲285.6（66/120）

10位 EARTH JETS ▲397.2（64/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）