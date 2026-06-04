きょう（4日）香川県琴平町の用水路で、地方公務員の男性（54）が遺体で見つかりました。 【写真を見る】「用水路に人がうつぶせになって倒れている」犬を散歩中の男性から110番通報地方公務員の男性（54）が遺体で見つかる事件と事故の両面で捜査 散歩中の男性から110番通報 警察によりますと、午前5時40分ごろ、犬を散歩中の男性から「用水路に人がうつぶせになって倒れている」と110番通報がありました。警察と消防が現