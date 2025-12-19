【山本 金太】【獄中手記を公開】殺人未遂の元「パパ活女子」が「事件を起こしてほっとした」と独白…手紙に書かれていた「恐るべき矛盾」

殺人未遂の元「パパ活女子」からの手紙

出会って2回目の男性を刺し、殺人未遂・銃刀法剣類所持法違反で懲役5年6ヵ月の実刑判決を受けたA子（事件当時28歳）。事件当時、「パパ活女子による凶行」として世間で大きな話題になったが、現在は女子刑務所に服役中だ。

元々A子は事件の数年前に単身上京し、生活保護を受けながらアパート暮らしをしていた。ところが、そこで知り合った知人女性との金銭トラブルで、アパートを退去せざるを得なくなる。そのままホームレスになり、ネットカフェで暮らしながら売春し、稼いだお金は「推し活」に充て、常に困窮していた。

その後まもなく、知り合った男性との間で金銭トラブルに遭う。冒頭で述べたように、男性と出会ってから刺すまでのわずか2ヵ月もの間はメールや通話でやり取りし、その中で関係が悪化した。そして事件当日、男性を「殺すつもりで」呼び出して、刃物で腹部を刺し、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。事件を起こすまで上京から約1年も満たなかった。

筆者は事件直後から彼女と連絡を取り合っている。すると、今年3月にA子から約1年ぶりに「ごぶさたしております。お元気ですか？ 私は昨年末、○○刑務所に来ました。寒いです」（'25年3月28日消印）という書き出しから始まる手紙が届いた。そこには「被害者に弁済したい」と書かれていたが、往復書簡を続けるうちに事件当時の心境などを語ってくれるようになった。

「当時の私にとって自分というのは、融通の効かない暴君みたいなもので、その暴君の機嫌をとるためにもう1人の自分が奔走している感じだった。暴君は常に渇いていて、いつも慰みを求めていた。

もう1人の私がどれだけ献上品を差し出しても彼女が満たされるのは一瞬のことで、次の瞬間には『さみしい』『足りない』『なんとかしろ』と大暴れする。他人だったら絶対に相手にしないくらいワガママで嫌な奴なのに、そいつは片時も離れてくれないから、私はずっと神経質になって疲れ果てていた」

「刺したことに後悔もない」

自分は暴君だと言いながら、「もう1人の自分」がご機嫌取りをしていたと言うが、要するに自身の感情や性質を制御できない危ない状況だったのだろう。それにもかかわらず、福祉に頼るとか、実家に帰るという選択ができなかった。そしてこう続ける。

「だから事件を起こした時、ものすごくほっとしたのを覚えている」（すべて'25年7月23日消印。手紙の原文ママ）

被害男性は重症で、腹部に大きな傷跡を残し後遺症も残るほどだった。事件を起こし「ほっとした」などと綴るとはあまりに自己中心的だ。しかしA子にしてみたら、刑事からの取り調べ時や精神鑑定でも、一貫して「ほっておくと何をされるかわからないほど意味不明で怖いから、刺した」と主張。殺意については「殺しでもしない限り縁が切れないのではないかと思った」と言っていたのだ。

出会って2回目の男を「殺さないと縁が切れない」と思ってしまったのには理由があった。A子いわく、自身は「IQ80程しかない」そうで精神障害者保健福祉手帳を取得している。発達心理学を専門にしている公認心理士の荒谷純子氏はこう説明する。

「IQ80は知的能力でいうところの『平均下』で、いわゆるグレーゾーンですね。知的障害と言えるほど知的発達の遅れはないため見過ごされがちですが、物事の理解や判断の遅れや、偏りによって生活に深刻な支障をきたすことが多いのです。A子さんが上京から1年も経たずに犯罪に手を染めてしまったのは、なんと言っても身近な支援者がいなかったことが大きいと思います。感情に任せ、短絡的に男性を刺してしまったのではないでしょうか。個人の努力不足ではなく認知機能の特性なので、周囲に理解ある支援者がいれば犯罪は防げたかもしれません」

A子は「被害者に弁済したい」と言いながらも、一方で「刺したことに申し訳ないという気持ちはないし後悔もない」とも話している。その言葉には明らかに矛盾があるのではないか。

【つづきを読む】【獄中手記】「女子刑務所はしんどいけど、めっちゃ楽しい」…発達障害の元「パパ活女子」が殺人未遂を犯した「知られざる動機」

