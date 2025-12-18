外国人観光客の増加で「オーバーツーリズム」やホテル代金の高騰や懸案になっていた京都。実は今、うそのように、宿泊料金が大幅に下がっています。何が起きているのか取材してきました。

報告

「京都駅前のバス停ですが、長い行列ができています」

平日にもかかわらず賑わいをみせている京都ですが、実はある異変が起きているようです。

20代（東京から）

「朝ご飯、夜ご飯付きで1泊（1人）1万5000円くらい。安いなと感じました。嵐山の旅館なんですけど、これくらいの値段だったら泊まりやすい」

20代（兵庫から）

「（ホテル代が）2人で2万円くらい。安い。アプリでとって安いなと思いながら予約しました」

ホテル代が安くなっているワケ、航空・旅行アナリストの鳥海さんに聞いてみると…

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さん

「年間を通して観光客が少ない時期ではありますが、さらに中国人観光客の減少に伴って、特にホテルの価格が下がっている」

ホテル代の下落は観光客が少ない時期ということと、中国人観光客の減少が理由だといいます。8月には100万人を超えた中国人観光客。しかし、先月は56万2600人と今年最低の旅行者数となりました。

京都市内のホテル代をみると、ほとんどが1万円以下に…

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さん

「京都については、シングルルームで1泊1万円以下のホテルを探すのはかなり厳しい状況が、一部のホテルについてはシングルルーム4000円台というのも出てきている。かなり衝撃な状況だと思います」

また、京都市内の別のホテルでは紅葉の季節が終わったことと、中国人観光客の減少で宿泊費を40％下げたという所もありました。

清水寺への参詣道「清水坂」。ここで10年ほど商売をしているという店主に話を聞くと…

果物と野菜の店 なかじん 中陣哲雄 代表

「中国の方ですね。3、4割ぐらいは少なくなってるんじゃないかな。今年はちょっと落ち着いたというか」

中国人観光客の減少で品揃えを変えたというのは、和雑貨も扱うこちらのカフェ。

羅工房 天 カフェ 中尾凛 店長

「日本風のものを置くというのも前は多かったんですけど、今は結構、香水とかを求めてる若い方が多いので、そういう方にニーズを合わせて今ちょっと色々試してみてます」

中国人観光客が減って、街の雰囲気は変わったといいます。

今後、ホテルの宿泊費はどうなるのでしょうか？

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さん

「（ホテルのお手頃価格は）来年の春までは続くことになります。既に中国の航空会社は多くの路線で運休をしていて、少なくとも3月末までの運休を決めておりますので、そこまで戻ることはないと思います」