SUPER BEAVER、原宿・竹下通りをジャック

SUPER BEAVERと東京・原宿の竹下通りがタッグを組んだイベント『HAPPY WINTER 25-26 SUPER BEAVER × TAKESHITA-St.』が開催されることが発表された。

■冬の竹下通りがSUPER BEAVER一色に！

開催期間は、2025年12月20日から2026年1月12日まで。イベント期間中、竹下通りの街並みには、SUPER BEAVERの世界観を体感できる施策が多数登場。竹下通りの入り口のアーチをはじめ、横断幕やフラッグによるジャック装飾、ファン必見のフォトスポットの設置、そして竹下通り内に出店しているCANDY A☆GO☆GO！やWEGOとのコラボレーションなど、冬の竹下通りがSUPER BEAVER一色に染まる。

JR原宿駅の東口を出てすぐにあるWITH HARAJUKUでは、B1階から2階までをジャック。1階の入り口には、CM放送中のCurel（「e」は、アキュートアクセント付きが正式表記）とのコラボブースが登場する他、B1階のユニクロ原宿店では、オリジナルTシャツが作れるUTme!とコラボレーション。SUPER BEAVER20周年特別ロゴを自由にデザインしTシャツ・トートバッグなどにプリントできるサービスが、このイベントを機にUTme!取り扱い全国38店舗とUTme!オンラインストアでも発売決定。他にも、エレベーターや各階の壁面、フラッグなどがSUPER BEAVER仕様となる。

そして、12月23日からはB1階でSUPER BEAVERの20周年期間中に実施された自主公演の写真が一挙に見られるパネル展を開催。ZOZOマリンスタジアム公演でも長蛇の列を作ったネオン管のフォトスポットなどが一日中楽しめる、まさにSUPER BEAVERが原宿・竹下通りをジャックする取り組みとなる。

さらに、スタンプラリー企画も実施。抽選で期間限定景品が当たるチャンスも。ぜひ、SUPER BEAVERと竹下通りのコラボレーションを体感しに足を運んでみよう。詳細はオフィシャルサイトまで。

■イベント情報

『HAPPY WINTER 25-26 SUPER BEAVER × TAKESHITA-St.』

12/20（土）～01/12（月・祝）東京・原宿竹下通りおよび各タイアップ店舗

【コラボレーション店舗一覧】

GO☆GO☆CAFE！（CUTE CUBE HARAJUKU 1F）

CANDY A☆GO☆GO！（CUTE CUBE HARAJUKU 1F）

WEGO

WITH HARAJUKU

Curel

UNIQLO（WITH HARAJUKU B1F ユニクロ原宿店 UTme!コーナー）

CUTE CUBE HARAJUKU

