“せいろ蒸し”にハマっている妻。電子レンジのほうが安く早く食材を加熱できると思うのですが…。

「せいろ蒸し」とはどのようなもの？

蒸し板をセットしたフライパンや鍋に水を入れて沸騰させ、その上に食材を入れたせいろを乗せて蒸して作るものが、「せいろ蒸し」です。

せいろ蒸しに使用する「せいろ」とは、竹や杉、ひのきなどの天然素材でできた蒸し器のことをいいます。ステンレスやアルミでできた蒸し器とは違い、蒸したときに熱がじっくりと伝わるため、食材がふっくらと仕上がるという特長があります。

食材の栄養素が流出しにくいことや、火加減を調整する必要がないので失敗が少ないことなどが、蒸し料理のメリットです。



電子レンジで作った場合との早さの比較

今回はせいろ蒸しよりも電子レンジで調理したほうが早いのか、比較してみましょう。

せいろを使って食材を蒸す時間は、使用する食材によって変わります。食材によっては10分程度で火が通る場合もあるようです。しかし、例えば鶏もも肉を調理する場合の時間を比較すると、通常は電子レンジのほうがより短い調理時間で済みます。

このように、電子レンジを使ったほうが、調理時間はさらに短縮できる傾向があります。これは、電子レンジだと電磁波の力で一気に食材を加熱できるため、調理時間を短縮できることが理由です。

一方の蒸し器は高温の水蒸気を当てることで食材を外側からじっくりと加熱していくため、電子レンジより時間がかかる場合もあります。



電子レンジで作った場合とのコストの比較

次に、せいろ蒸しと電子レンジをコスト面で比較してみましょう。

例えば、せいろ蒸しのためにガスコンロを20分間使用した場合と、電子レンジで5分間加熱する場合の光熱費を計算します。

まず、ガスコンロを使用した場合にかかるガス代は、「出力（キロワット）×3.6メガジュール/アワー×時間÷ガスの発熱量（メガジュール/立方メートル）×ガス料金（円/立方メートル）」で計算することが可能です。

標準時のガス消費量が2.95キロワットのガスコンロを20分間使用した場合のガス代を計算するにあたって、ガスの発熱量を都市ガスの1立方メートルあたりの標準熱量である45メガジュールとします。また、ガス料金を東京ガスの一般契約料金B表の「25年12月検針分」より154.24円とすると、約10.9円になります。

一方、電子レンジの電気代は「運転モードごとの消費電力（ワット）×1回あたりの使用する時間（時間）÷1000（ワット）×電気単価（円/キロワットアワー）」で計算が可能です。

消費電力1400ワットの電子レンジを5分間使用した場合の電気代を、電気単価31円/キロワットアワーとして計算すると、約3.5円です。

このように、せいろ蒸しをするためにガスコンロを20分使用した場合、電子レンジで食材を5分加熱するよりも7円以上光熱費がかかることが分かります。



電子レンジのほうが調理は早く、光熱費も安く済む可能性がある

せいろ蒸しはフライパンや鍋に水を入れて沸騰させ、その上にせいろを乗せて蒸す調理方法です。

調理時間は電子レンジで加熱したほうが短く、光熱費もおさえられる場合があります。一方で、せいろ蒸しは食材の栄養素が流出しにくく、火加減の失敗も起きにくいといったメリットがあります。

光熱費はガスコンロや電子レンジの使用時間によって変わるため、調理したい食材やそのときの状況によって使い分けると、効率よく調理できるでしょう。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー