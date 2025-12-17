「凄まじい補強だ」「よくやった！」冨安健洋の加入に超名門アヤックスのファンが沸く！「彼は一流だ」
12月16日、オランダの超名門アヤックスは、今年７月にアーセナルを退団以降は無所属になっていた冨安健洋と2026年６月30日までの契約を交わしたと発表した。
膝の故障に苦しみ、昨シーズンは１試合のみの出場に終わったとはいえ、イングランドの強豪で一時はレギュラーとしてプレーした27歳DFの加入に、現地のサポーターは沸いているようだ。
クラブの公式SNSには、次のような声が寄せられた。
「ようこそ、アムステルダムへ」
「彼は一流だ」
「本当に嬉しい」
「大成功するのを祈っている」
「凄まじい補強だ」
「素晴らしい！」
「彼は凄い選手だよ」
「よくやった！」
「なんて契約だよ」
コンディションさえ整えば、世界トップクラスの守備者だけに、期待は高まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アヤックスと契約した冨安が板倉と再会した激アツシーン
