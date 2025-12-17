Image: SmallRig

脱着式コールドシュープレートも使いやすそう。

LEDライトって便利ですよね。他のライトより低消費電力だから、小さいのに明るいとか、バッテリーの持ちがいいとか良いことだらけで。でもライト本体が小さくても、固定金具部分が大きかったり重かったりすると扱いづらさが高まってしまいがち。

と思っていたのだけど、SmallRigの「Fill Light for Action Cameras 5446」なら問題を解決してくれるかもしれない…！

Image: SmallRig

本体はつまめるサイズで質量も21グラム。三脚穴はないけど側面がマグネット仕立てになっているから、鉄分が高いところにぴとっとくっついてくれます。

Image: SmallRig

鉄製のアクションカムのケージや保護フレームに寄り添うFill Light for Action Cameras 5446。無駄がなくて良い感じ。金属粘着プレートが付属するので、DJI Osmo Pocket 3のように側面パネルが広ければ外骨格フレームがなくても固定できます。

Image: SmallRig

さらにマグネットでくっつくコールドシューフットも付属するので、ミラーレスやグリップつきアクションカムにもサクッと固定できますね。スマホでもコールドシューつきフレームをつかえば大丈夫。

色温度は3000K/4500K/6000Kの3段階。明るさは2段階で切り替えられます。照射角やLux（明るさ）のデータは非公開？ 未公開？ 小さいサイズだから広い範囲を照らせるものではないだろうけど、自撮り時に自分の顔を明るくしてくれれば十分な気がしますね。お値段も2,980円とリーズナブルですし。

Source: SmallRig