「今日、『イット！』の緊急会議が行われ、そこでスタッフに青井、宮地両キャスターの降板が発表されました」

こう明かすのはフジテレビの関係者。

先日、一部スポーツ紙で今年4月からスタートした同局の情報番組『サン！シャイン』が、来年3月をもって放送終了することが報じられたばかりのフジテレビにまた激震が走った。

‘19年4月にスタートしたニュース番組『Live News イット！』で、メインキャスターを務めるフリーアナウンサーの青井実（44）とフジテレビの宮司愛海アナ（34）が来年3月をもって同番組から降板することが決まったというのだ。

青井アナは’24年4月から、宮司アナは’22年10月から同番組でメインキャスターを務めていた。

昨年末に発覚した中居正広氏の女性トラブルを発端に、かつてない苦境を強いられているフジテレビ。前出の『サン！シャイン』終了や、本誌が報じたバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』が来年3月をもって終了する件など、地殻変動が起こっている。

理由について、前出のフジテレビ関係者は言う。

「経費削減が大きな理由です。しかし、青井さんはやはり“アレ”も理由の1つでしょうね」

“アレ”とは、今年4月の青井アナのパワハラ報道だ。

「今年の4月9日、フジテレビが青井アナにコンプライアンス違反があったとして厳重注意したと発表しました。

発表によると、昨年5月ごろ、青井アナは同番組のリハーサル中に、フリップの演出が上手くいかなかったことに対し、スタッフを強い口調で叱責したといいます。また、同年10月には、放送終了直後に速報ニュースの対応をめぐって、付けていたピンマイクをキャスター台に置いてある箱に力強く投げ入れるなどしたそうで、青井アナ本人も『イット！』内で謝罪しました」（以下、カッコ内は前出・フジテレビ関係者）

青井アナに対しては、出演を継続するにあたり、二度と同様の言動がないよう申し入れを行っていたというが――。

「やはり、パワハラのイメージを払拭するのは難しく、降板理由の1つになったと聞いています。宮司アナは、いわばとばっちりといっていいと思います」（前出・フジテレビ関係者）

気になるのは“後任”だが――。

「フジテレビの榎並大二郎アナと山粼夕貴アナが予定されていると聞きました。好感度が高い、ということが主な起用理由だといいますが、局アナなら経費が掛からないということもあるのではないでしょうか」