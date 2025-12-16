【ズートピア2】Happyくじに登場！ ティザーポスターのニック、ジュディ、ゲイリーがフィギュアに
11月26日（水）の世界一斉公開で2025年公開映画の世界最高オープニング興行収入を記録し、現在日本でも公開中の『ズートピア２』がHappyくじに登場。2025年12月19日(金)より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定だ。
『ズートピア 2』は、世界が絶賛したディズニー・アニメーション映画の金字塔『ズートピア』の最新作。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市 ”ズートピア” に突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出す。
頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニック―正反対なふたりの絆が今試される。
そんな『ズートピア2』がHappyくじに登場。
今回の注目アイテムは、A賞『ズートピア2』ポスターフィギュア。ティザーポスターを再現したニックとジュディ、新キャラクターのゲイリーのフィギュアだ。また、最後のくじを引いた方が手に入れられるLast賞には、劇中のシーンを再現した「タキシード『ニック』 フィギュア」をご用意。どちらも20センチ超えのBIGサイズで迫力満点！
B賞〜D賞には、ニックとジュディが劇中で着用しているアロハシャツやキャップといったファッションアイテムがラインアップ。
実際に着用しても、お部屋に飾っても、ニックとジュディを身近に感じられそう。
また、お馴染みのニック、ジュディに加え、今作の注目キャラクター・パウバートを立体化したF賞のラバーマスコットキーホルダーや、フォトプロップスにもなるE賞のアクリルスタンドプロップスなど、ファン心をくすぐるアイテムが多数ラインアップ。
ハズレなしでオリジナルグッズが手に入るHappyくじ『ズートピア2』、お見逃しなく。
（C） Disney
