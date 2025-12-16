スマートフォンアクセサリーなどを手がけるロア・インターナショナル（東京都新宿区）は、「VOVA（ボバ）」ブランドから、モバイルバッテリー「Heat Zero（ヒートゼロ）」を2025年12月15日に発売した。

米規格の最高難燃グレードの素材を筐体に採用

従来の液体素材と比べ液漏れや発火のリスクが少ないという準個体素材の採用により、高耐久かつ発火リスクを大幅に低減。強い衝撃やクギ刺しなどの過酷な条件下でも発熱および発火しにくいなど、安全性を徹底的に追求している。

「NTCスマート温度センサー」を搭載し、発熱を自動的に検知し抑制する。従来製品と比べ発熱をより効果的に抑え、安定的で効率的な充電を実現した。

筐体には米国規格「UL94」認定の最高難燃グレード（V0）のポリカーボネート素材を使用し、炎を当ててもすぐに自己消火するため燃え広がらないとのことだ。

ワイヤレス充電規格「Qi2（チーツー）」に準拠し、「MagSafe」対応iPhoneへ最大15ワットのワイヤレス充電が可能だ。本機の充電中にスマートフォンなどの機器が接続されると、内蔵バッテリーと機器を同時に充電できる「パススルー充電」に対応。加えてUSB Type-Cによる有線充電も可能だ。

4段階のLEDインジケーターによりバッテリー残量が一目で確認できる。ワイヤレス充電時には緑色のLEDが点灯する。機器を置くだけで自動的に充電を開始する「ウェイクアップ」機能を備える。

バッテリー容量は5000mAh。

カラーはパウダーブルー、ペールピンク、シルバーグレー、マットブラックの4色。