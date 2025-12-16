この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「人工知能と素粒子物理」と題した動画を公開。激化するAI開発競争の現状を、巨大なエネルギーを必要とする素粒子物理学になぞらえ、その先に待ち受ける物理的な限界について警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で茂木氏は、Googleの「Gemini」とOpenAIの「ChatGPT」を巡る開発競争が、互いに譲らない「チキンゲームになっている」と現状を分析。この競争がデータセンターの際限ない拡張と、それに伴う膨大なエネルギー消費という問題を引き起こしていると指摘した。茂木氏は、この状況を「だんだん、なんかちょっと加速器の世界に似てきてる」と表現し、AI開発が物理的な制約に直面し始めているとの見解を示した。



茂木氏は、我々が「知性」を情報論的な文脈で考えがちである一方、その実体は物理的な計算であり、当然エネルギーを必要とすると主張する。物理学における「ランダウアーの限界」のように、計算には越えられない物理的な壁が存在するという。そして、より高度なAIであるAGI（汎用人工知能）やASI（人工超知能）を追求する営みは、素粒子物理学で新たな粒子を発見するために加速器を巨大化させていくプロセスと酷似していると論じた。このままでは「最終的には地球の大きさでも足りないよ、みたいな話になってきちゃう」と、開発の行く末を案じている。



最後に茂木氏は、この物理的な限界を乗り越える鍵として、少ないエネルギーで高度な計算を行う「人間の脳」の仕組みに注目。「計算の節約」という観点から「意識の科学」が重要になるとし、脳が「ある種の量子計算をやってる」可能性に触れた。AI開発は今後、脳の省エネな計算原理の解明という新たなフェーズに進むかもしれないと示唆し、動画を締めくくった。