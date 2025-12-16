この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「てぃもねた」が「【ドイツ人帰省】初エアチャイナでまさかの体験…注意点も解説」と題した動画を公開。ドイツへの帰省で初めて「エア・チャイナ（中国国際航空）」を利用した際のリアルな体験談を語りました。価格の安さが魅力の一方で、乗り換えや機内サービスにはいくつかの注意点があるようです。



てぃもねた氏が今回エア・チャイナを選んだ最大の理由は、他の航空会社と比較して圧倒的に安かったこと。動画によると、東京（羽田）からドイツ（ミュンヘン）までの往復航空券を一人あたり約750ユーロ（約12～13万円）で予約できたと明かしています。



フライト当日は、羽田空港から経由地である北京首都国際空港へ向かいました。約4時間のフライトでは、機内食が1回提供されました。てぃもねた氏が最も注意が必要だと感じたのは、北京での乗り換えです。乗り換えの際にも再度セキュリティ検査があり、羽田空港よりも厳しかったとのこと。特にモバイルバッテリーは容量に規定があり、規定以上のものは持ち込めない可能性があるため、事前に確認が必要です。また、空港のWi-Fiは利用できるものの、中国のインターネット規制により、GoogleやLINEといった一部のサービスにはアクセスできなかったと報告しています。



北京からミュンヘンまでの約11時間のフライトでは、機内食が2回提供されました。しかし、座席には充電用のUSBポートがなく、モバイルバッテリーの使用も禁止されていたため、長時間のフライトでは電子機器のバッテリー管理に工夫が必要だと語っています。



最終的に、荷物も無事に受け取ることができ、大きなトラブルなくドイツに到着しました。価格を重視する人にとっては魅力的な選択肢ですが、乗り換えの手間や機内での制限事項もあるため、利用を検討する際は、これらの点を考慮に入れると良いかもしれません。