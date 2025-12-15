セブンにライスバーガー新登場、「炭火焼牛カルビ」「照焼チキンガーリックマヨネーズ」
セブン-イレブンは12月14日から、温めておいしい「ライスバーガー」2商品、「炭火焼牛カルビ」（328円／税別）と「照焼チキンガーリックマヨネーズ」（298円／税別）の販売を開始した。
今回登場した「ライスバーガー」は、ハンバーガーの一つのカテゴリーとして定着しているが、冷凍食品や専門店で続々と新製品が発売されて注目を集めている。冬場は、温められる「加温系おむすび」が人気を集めるのを踏まえ、電子レンジで加熱して温かいご飯を頬張って満足度を高められるよう、ライスバーガーを開発した。
また、手軽に電子レンジで加熱できるよう、耐熱素材を使用した容器を用意。温めておいしく楽しめるライスバーガーを実現した。
今回、同時発売するのは、香ばしいご飯と相性が抜群の肉系の具材2商品。「炭火焼牛カルビ」は、外側は香ばしく、中はしっとりのご飯が、カルビの濃厚な味わいをしっかりと受け止めて調和、食べ進めるごとに、肉の旨味、ご飯の甘み、炭火の香りが三位一体となり、口いっぱいに広がる。
一方の「照焼チキンガーリックマヨネーズ」は、レンジで温めて立ち上るガーリックの香りが食欲を刺激し、バンズ代わりのご飯と、甘辛照焼きダレで仕立てたチキンが相乗効果で奥深い味わいを生み出す。満足感のある食べ応えと、クセになるおいしさを兼ね備えた一品だ。
担当者は「寒い季節にぴったりの温めておいしい『ライスバーガー』シリーズの登場です。原材料から製法、包装までこだわり抜いて仕上げました。忙しい年末、寒空の下で帰宅した際や、オフィスでのランチタイムに、レンジで温めるほんの数十秒の間にただよう醤油と具材の香りに包まれながら、心までほどけるような温かさと専門店のような本格的な味わいで、冬の自分をいたわる『至福のワンハンド・グルメ』体験をお届けします」とコメントしている。
