「人に悪いことをする人」の意外な末路。なぜ不幸が自分に返ってくるのか？

カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【保存版】人に悪いことをする人の因果応報と結末7選／結局は自分に返ってくる理由」と題した動画を公開。人に悪いことをする人に訪れる結末について、心理学的な観点から解説した。



動画の冒頭でRyota氏は、「人に悪いことをし続けると、良くないことが起こるのは心理的にもわかる」と述べ、その具体的な結末を7つ紹介した。その一つが「人に信用されなくなること」である。



氏は、「信用や信頼は人間関係ですごく重要なこと」と前置きし、人は無意識に相手を「信用できるか、信頼できるか」で見ていると指摘。一度でも嘘をついたり浮気をしたりすると、その事実が相手の記憶に残り、関係性の中で常に疑いの目で見られるようになる。人に悪いことができるということは、倫理観や協調性が欠けていると見なされ、結果として周囲からの信用を失うリスクを負うのだ。



次に挙げられたのが「人間関係が続かなくなる」ことだ。そもそも人間関係は、価値観の変化や物理的な距離など、特別な理由がなくても続かなくなることがある。そんな中、人に悪いことをする人は、相手に「生理的にダメだ」と思わせるような行動をとりがちだと氏は語る。このような嫌悪感は関係の終わりを決定づけるものであり、自ら人間関係を壊していることに他ならない。



さらに、「まさかなことが発生しやすくなる」というリスクも存在する。これは「自分が想像できなかったこと」を指し、悪い行いによって誰かの恨みを買い、予期せぬ形でしっぺ返しを食らう可能性を示唆している。氏は、「人間関係はかなり狭いので、どこで誰と繋がっているかわからない」と述べ、過去の悪事が思わぬところで露見し、仕事やプライベートに深刻な影響を及ぼすことがあると警鐘を鳴らした。



人に悪いことをする行為は、単なる道徳的な問題ではなく、自らの信用や人間関係、そして幸福感までをも損なう具体的なリスクを伴う。動画は、そのような行為が最終的に自分自身の人生をいかに苦しいものにするかを、心理的なメカニズムを通して明らかにしている。