ＳＣＡＴ<3974.T>が大幅続伸している。前週末１２日の取引終了後に東証上場１０周年記念株主優待の実施と定常的な株主優待制度の導入を発表しており、これを好感した買いが流入している。



記念株主優待は、２６年１０月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象にＱＵＯカード１０００円分を贈呈する。また、定常的な株主優待制度の導入では、２７年１０月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主から、保有株数と保有期間に応じて５００～１０００円分のＱＵＯカードを贈呈する。ただし、１００株以上２００株未満保有の株主には１年以上の保有が条件となる。



同時に本決算を発表。２６年１０月期連結業績予想は、売上高２６億３０００万円（前期比１．０％増）、営業利益２億円（同３．９％増）、純利益１億２６００万円（同０．７％増）を見込む。主力の美容ＩＣＴ事業で、美容サロン向けＰＯＳシステムの販売や美容ディーラー向け販売管理システムの提供、ＷＥＢコンテンツ収入や保守契約収入などの課金型ストック収入の積み上げを狙う。



なお、２５年１０月期決算は、売上高２６億５００万円（前の期比０．４％増）、営業利益１億９３００万円（同３０．６％増）、純利益１億２５００万円（同２５．２％増）だった。



