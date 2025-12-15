この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、街頭インタビュー動画を公開。31歳のアパレルデザイナー兼ブランド社長の女性が登場し、開業資金700万円を自己資金で賄ったことや、現在は無給で事業に取り組んでいることなど、起業のリアルな実情を語った。



インタビューに応じたのは、31歳のアパレルデザイナーの女性。「パジャマのまま外に出ても大丈夫みたいな部屋着を作ってます」と自身の仕事について説明し、現在着用している服も自らデザインしたものだと明かした。さらに、自身でブランドを立ち上げた社長であることも告白した。



デザイナーになったきっかけを問われると、女性は「ずっとお洋服がすごく好きで」と語り、「生活が快適になるようなお洋服」「エレガントとカジュアルの中間みたいな」服を作りたいという想いから、この道に進んだと説明した。



ブランドは立ち上げてまだ半年ほどで、経営は「赤字」だという。驚くべきは、開業資金の700万円を「自己資金でやってます」と明かした点だ。もともと「貯金が趣味だった」という堅実な一面をのぞかせた。



経営者としての給料について尋ねられると、スタッフには給料を支払っているものの、自身の役員報酬はまだないと告白。「私の給料っていうのはまだないです」と述べ、現在は貯金を切り崩して生活している状況を明かした。



一方で、資産運用にも取り組んでいるといい、「株とか金とか」に加えて、最近最も注目しているものとして「シバイヌコインが熱いなと思って」と仮想通貨の名前を挙げ、意外な一面を見せた。洋服への情熱を胸に、現実と向き合いながら夢を追いかけるデザイナーの覚悟が伝わるインタビューとなっている。