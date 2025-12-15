リーグ・アン 25/26の第16節 マルセイユとモナコの試合が、12月15日04:45にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、メイソン・グリーンウッド（FW）、エメルソン・パルミエリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するモナコは南野 拓実（MF）、フォラリン・バロガン（FW）、アレクサンドル・ゴロビン（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

マルセイユは後半の頭から選手交代。ジェフリー・コンドグビア（MF）からマット・オライリー（MF）に交代した。

58分、マルセイユは同時に2人を交代。ミゲル・ムリージョ（DF）、バンジャマン・パバール（DF）に代わりレオナルド・バレルディ（DF）、イゴール・パイシャオン（FW）がピッチに入る。

74分、モナコが選手交代を行う。アレクサンドル・ゴロビン（MF）からジョーダン・テゼ（DF）に交代した。

81分、マルセイユが選手交代を行う。アーサー・フェルメーレン（MF）からビラル・ナジア（MF）に交代した。

その直後の82分、ついに均衡が崩れる。マルセイユのピエーミル・ホイビュア（MF）のアシストからメイソン・グリーンウッド（FW）がゴールが生まれマルセイユが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マルセイユが1-0で勝利した。

なお、モナコに所属する南野 拓実（MF）は先発し87分までプレーした。

2025-12-15 07:01:12 更新